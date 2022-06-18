Непотрібні землі. Яка територія не належить жодній країні у світі

В Африці знаходиться так званий Халаїбський трикутник – територія площею 20 580 квадратних кілометрів, на яку одночасно претендують Єгипет і Судан. Але поруч з ним є і другий, менший за розміром і більш цікавий трикутник – Бір-Тавіль.

Сьогодні це дуже рідкісний приклад "terra nullius" – юридичний термін, який означає "нічия земля". Бір-Тавіль вважається найбільшою ділянкою придатної для життя землі, на який ніхто не претендує.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Travel розповідає, де знаходиться це місце і як склалася історія цієї локації.

Походження суперечки за Бір-Тавіль

Трикутник Бір-Тавіль знаходиться в могутній пустелі Сахара.

"Земля тут дуже негостинна, і там ніхто не живе. Фотографії піщаних бур у Сахарі показують, наскільки небезпечною може бути пустеля", — пише видання.

Території трикутника Бір-Тавіль являють собою ділянку землі площею 2060 квадратних кілометрів: за формою він насправді чотирикутний. У перекладі з арабської його назва означає "колодязь", "джерело води". Клімат тут дуже жаркий.

Фото: Сахара – територія з суворим жарким кліматом (instagram.com/youngpioneer)

Історія трикутника Бір-Тавіль пов'язана з одним з найбільших світових територіальних суперечок.

"Це результат кордонів епохи Британської імперії, встановлених між двома країнами. У той час існував єгипетський кондомініум: там і британці, і єгиптяни мали суверенітет і адміністрацію над територією, яка сьогодні відноситься до Судану. Так що в той час сам Судан був наполовину частиною Єгипту", — йдеться на сайті.

Тоді були встановлені два кордони. Один з них був "політичним" кордоном англо-єгипетського кондомініуму 1899 року: він проходить по 22-й паралелі північної широти. Інший був "адміністративним" кордоном 1902 року. Він поклав адміністративну відповідальність за територію на північ від лінії на Судан.

Фото: Кордони території Бір-Тавіль в Африці (wikipedia.org)

1899 рік: "політичний кордон", заявлений Єгиптом – проходить по 22-й паралелі північної широти.

"політичний кордон", заявлений Єгиптом проходить по 22-й паралелі північної широти. 1902 рік: "адміністративний кордон", заявлений Суданом – перетинає 22-у паралель, утворюючи два "трикутника".

Колись землі Бір-Тавіль плем'я абабда використовувало як пасовище для тварин, а саме плем'я жило недалеко від Асуана в Єгипті. Тому британці порахували, що краще віддати територію під управління Єгипту. Люди у Халаїбському трикутнику культурному відношенні більше схожі на жителів Судану, тому британці подумали, що для них буде бути під управлінням Судану.

"Все це не мало значення до 1956 року, коли Судан отримав незалежність від британців і єгиптян. Після здобуття незалежності Судан заявив про суверенітет над територією, і після здобуття незалежності деякий час вона перебувала під управлінням Судану. Але в 1994 році сюди вдерся Єгипет і взяв цей район під свій контроль. Сьогодні він управляється і контролюється Єгиптом. Єгипет відмовився звертатися в міжнародний арбітраж або вести переговори з цього району", – наводять дані у виданні.

Врешті утворилися такі території:

Халаїбський трикутник: контролюється Єгиптом, на нього претендує Судан; Трикутник Бір-Тавіль: на нього ніхто не претендує.

Фото: Поруч з Бір-Тавілем знаходиться ще одна цікава територія – Халаїбський трикутник. В даний момент контролюється Єгиптом (wikipedia.org)

Що кажуть про Бір-Тавіль в Судані та Єгипті

У контексті двох країн, які претендують на дві різні кордони, виникла дуже дивна ситуація. Згідно з "політичним кордоном" 1899 року, населений людьми Халаїбський трикутник знаходиться на території Єгипту, а незаселений трикутник Бір-Тавіль в пустелі Сахара знаходиться на території Судану.

Але в Судані вважають інакше. Оскільки "адміністративний кордон" проходить зигзагами по 22-й паралелі, там вважають, що Халаїбський трикутник знаходиться в Судані, а трикутник Бір-Тавіль — в Єгипті. З цих двох трикутників найбільший і населений — Халаїбський.

Фото: Бір-Тавіль залишається незатребуваним, оскільки обидві сторони вважають його територією іншої країни (facebook.com/BirTawilOfficial)

Однак жодна з країн не може претендувати на Халаїбський трикутник, одночасно претендуючи на трикутник Бір-Тавіль. Врешті Бір-Тавіль залишається незатребуваним, оскільки обидві сторони вважають його територією іншої країни.

Цікаво: більшість карт світу відображають обидва погляди на ці території – і Єгипту, і Судану.

До слова, Антарктида теж нікому не належить: згідно з конвенцією про Антарктику, підписаною 1 грудня 1959 року, її землі не належать жодній державі. Там дозволена тільки наукова діяльність.

Сьогодні Бір-Тавіль залишається де-юре незатребуваною територією. Це підштовхнуло ряд осіб і організацій до спроб заявити права на неї і заснувати тут власну маленьку мікродержаву. Однак жодна з цих спроб не була сприйнята всерйоз міжнародним співтовариством і не отримала визнання.

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