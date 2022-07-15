Не можна ігнорувати. Що відбувається під час повітряних тривог у готелях

Вирушаючи на відпочинок в один з готелів або заміських комплексів, про повітряну тривогу не можна забувати й там. У готелях людей завжди сповіщають про неї, навіть якщо нечутно самої сирени.

Про це йдеться в матеріалі "Як працюють заміські комплекси Київщини під час війни. Готельєри розповіли РБК-Україна, що забути про повітряні тривоги на території заміських комплексів не вдасться. І ігнорувати їх не можна ніде, де б ви не знаходилися.

Попри те, що з найближчого міста сирени може бути не чути, у самих закладах гостей сповіщають і просять додатково встановлювати додатки на телефони, кажуть співрозмовники.

Коли починається повітряна тривога, гості можуть спускатися в обладнаний підвал, який попередньо показують їм при заселенні. Спускатися чи в підвал кожен раз, гості вирішують на свій розсуд.

Повинні бути вогнегасники та вказівники, куди спускатися

Вимоги безпеки під час війни є і для готелів, і вони досить жорсткі, говорить РБК-Україна директор одного із заміських комплексів під Києвом Ольга Костьорна.

Фото: У деяких готелях гостей під час тривоги будять вночі (РБК-Україна/Юлія Червінська)

"У нас є бомбосховище – глибоке підвальне приміщення зі стелею, яке повинно витримати удар. Воно розраховане на кількість проживаючих. Є також вогнегасники, покажчики, куди спускатися, сходи відкриті, весь готель чує голосові оповіщення, вимикаємо ліфти, ввечері – світло", — перераховує вона заходи безпеки.

Є й готелі, де гостей ведуть в притулок централізовано, говорить РБК-Україна керівник відділу продажів іншого готельного комплексу Артем Єрмілов.

В "Equides club", за його словами, гостей навіть будять серед ночі та ведуть у сховище. Тим більше про заходи безпеки не варто забувати там, де відпочивають діти й передбачені дитячі активності, де проводять дитячий табір.

Нагадаємо, після окупації Київської області не відкрилися половина готелів.

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