Війна зруйнувала курортний сезон на 90%. Експерт озвучив масштаби втрат туризму

Кількість відпочиваючих на півдні України влітку – мізерна

Внутрішній туризм в Україні потроху відновлюється. Однак ситуація у галузі дуже складна. Таку думку у колонці для РБК-Україна висловив експерт з туризму Олександр Чорний.

"Зараз туризм в класичному його розумінні – майже на паузі. Навіть у локаціях, де готелі заповнені. Бо ж не треба плутати туриста і тимчасово переміщених осіб. Які виїхали вимушено, часто – втративши домівки, рятуючи себе та родини. Та й навіть родини, які повезли діток на пару тижнів якомога далі від сирен і ночівлі в коридорі чи сховищі – хіба то туристи?", - звертає увагу автор публікації.

"Туристичний збір не показує реальної картини у галузі"

Люди, які розмістилися у готелях, ходять у заклади харчування, в основному сплачують туристичний збір, так чи інакше підтримують готельну сферу. Це інколи дозволяє власникам заробляти за весняний сезон більше, аніж за увесь попередній рік, каже Олександр Чорний.

"Однак навіть для західної, умовно безпечнішої частини нашої країни, це лише омана добробуту туристичної сфери. І опубліковані нещодавно дані щодо надходжень від туристичного збору в бюджет – досить умовний, якщо не сказати наразі хибний показних стану галузі. Бо ж він не показує реальну картину, а дає лише кількісні показники прожитих номеро-ночей", - переконаний експерт.

Ситуація ще складніша із курортним сезоном: війна зруйнувала його на 90%. Значну частину узбережжя моря окупував ворог, а в місцях, де є доступ до моря, залишається ризик обстрілів та мін.

"І хоч деякі власники готелів на узбережжі моря обіцяють відкриття чи вже відкрили двері до гостей, в порівнянні з мирним часом кількість відпочивальників мізерна", - підкреслює він.

Тим часом у Держтуризмі кажуть, що готелі в Україні – напівпусті і ми тільки починаємо входити в період втрат у туризмі.

Також ми писали, де цього літа в Одесі офіційно дозволено відпочивати.