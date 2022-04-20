"Не вірте провокаціям". У мережі запускають фейки про поведінку українців за кордоном

Фейки про поведінку українських біженців за кордоном почали поширювати в соцмережах. На одному з таких відео знято бійку в громадському транспорті.

Тим часом, запис зроблено ще в 2014 році і зрозуміти суть конфлікту в ньому неможливо.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Stopfake".

"Російські пропагандисти і їхні агенти впливу продовжують поширювати фейки про нібито зухвалу поведінку біженців з України в європейських країнах, що прийняли їх", - повідомляють фахівці проекту.

Там проаналізували, звідки насправді взялося відео і з'ясували, що до українських біженців воно не відноситься.

Мета таких фейків - викликати недовіру до українців за кордоном

Відео спрямоване на те, щоб показати, що поведінка українців вже призводить до конфліктів у Польщі, звертають увагу в Stopfake. Мета таких публікацій - посіяти розбрат і викликати недовіру до українських біженців за кордоном.

Фото: Спростування фейку (facebook.com/stopfakeukraine)

Насправді відео було знято ще в 2014 році. На ньому зображений побутовий конфлікт між двома поляками і двома українцями в автобусі у Варшаві. Причини бійки залишаються незрозумілими.

"Не "ведіться" на подібні провокації і не поширюйте занадто емоційний неперевірений контент. Також утримуйтеся від хейта і образ. Таким чином, ви тільки підіграєте ворогові в інформаційній війні проти України", - рекомендують українським користувачам соцмереж.

Нагадаємо, ми писали, як польські євреї допомагають біженцям з України.