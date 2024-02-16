ua en ru
Пт, 16 февраля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Самое известное озеро Карпат вышло из берегов и покрылось льдом: захватывающие фото

Пятница 16 февраля 2024 12:35
UA EN RU
Самое известное озеро Карпат вышло из берегов и покрылось льдом: захватывающие фото Фото: Полноводное озеро Синевир с льдом (все фото facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)
Автор: Ольга Маджумдар

В одном из самых популярных национальных парков на Закарпатье полноводное озеро Синевир покрылось льдом. За несколько дней до этого на близлежащих склонах гор таял снег.

РБК-Украина делится яркими фото замерзшего озера со ссылкой на страницу нацпарка в Facebook.

Озеро Синевир признано одним из семи чудес Украины. Его другое название – "Морской глаз Карпат". Синевирское озеро – самое большое озеро природного происхождения в Украинских Карпатах (5 га), на высоте 989 м над уровнем моря.

Зимой эко-тропу вокруг озера чистят работники парка, чтобы туристам было удобно ходить. Вокруг водят экскурсии и рассказывают легенды, связанные с водоемом.

На территории парка находится реабилитационный центр бурого медведя, где в настоящее время содержится 31 медведь. Также – немало интересных туристических объектов. Это озеро Озирце или Дикое озеро, имеющее большую природоохранную ценность, Музей леса и сплава на Черной реке, сфагновое олиготрофное болото Глуханя и другие места.

В локации создают условия для активного отдыха посетителей: сооружают беседки, места для разведения костра, рекреационные пункты, горные тропы на туристических маршрутах, фотозоны, смотровые площадки, ремонтируют дороги.

"В очередной раз напоминаем, что передвижение по отдельно определенным местам территории парка за пределами дорог общего пользования на автотранспорте, на квадроциклах, мотоциклах или других механических транспортных средствах запрещено. Тем более наложен категорический запрет на проезд любителям джипинга", – обращают внимание в национальном парке.

Напомним, мы писали, что на Синевир пришла настоящая зима. Экопарк поделился яркими фото оленей.

Также мы рассказывали, какие развлечения предлагают туристам в Карпатах зимой. Кроме катания на лыжах популярностью пользуются прогулки по природе и термальные бассейны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карпаты синевир Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Роман Маленков
Свидетели истории. Топ-10 лучших замков, которые стоит увидеть в Украине
Роман Маленков
путешественник, краевед, директор компании "Україна Інкогніта"
Олег Васильев
Украина присоединяется к трансъевропейской транспортной сети: что это значит
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Елена Чернега
На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры
Елена Чернега
эксперт по виртуальному туризму
Артур Лупашко
Отпуск во время войны. Как украинцы выбирают места для отдыха
Артур Лупашко
основатель и СЕО сети Ribas Hotels Group
Все мнения