Самые популярные направления. "УЗ" назначает дополнительные рейсы к началу учебного года

Последние дни лета – пиковые даты на поездки по железной дороге, ведь большое количество людей возвращаются с отдыха перед началом учебного года. В связи со спросом "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы по самым популярным направлениям.

Дополнительные поезда будут курсировать 31 августа и 1, 2 и 3 сентября, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу компании.

На эти даты пассажиры смогут приобрести билеты еще на следующие рейсы:

№1 Ивано-Франковск-Киев . Отправление в 20:40, прибытие в Киев в 06:25. Из Киева в Ивано-Франковск отправление утром 1 сентября под №191 в 07:05, прибытие – в 17:38.

. Отправление в 20:40, прибытие в Киев в 06:25. Из Киева в Ивано-Франковск отправление утром 1 сентября под №191 в 07:05, прибытие – в 17:38. Также 31 августа из Киева в Харьков отправится поезд №252. Отправление в 13:04, прибытие в Харьков – 20:31. И 1 сентября поезд №274 из Киева в 21:57, прибытие в Харьков 05:31. В обратном направлении отправление из Харькова: 31 августа под №251 в 22:00, прибытие в Киев 05:00 и 1 сентября под №273 из Харькова в 13:36, Киев 21:05.

отправится поезд №252. Отправление в 13:04, прибытие в Харьков – 20:31. И 1 сентября поезд №274 из Киева в 21:57, прибытие в Харьков 05:31. В обратном направлении отправление из Харькова: 31 августа под №251 в 22:00, прибытие в Киев 05:00 и 1 сентября под №273 из Харькова в 13:36, Киев 21:05. 1 сентября отправится дополнительный поезд №277 Киев-Ковель (23:53, прибытие в 10:15). В обратном направлении – поезд №278 из Ковеля отправится 1 сентября около 11:25, прибытие в Киев – в 20:05.

Фото: "УЗ" назначает дополнительные поезда (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Дополнительные рейсы запланированы и в направлении Ужгорода. Из Киева 1 сентября – под №239 в 21:02, прибытие в Ужгород 13:25. И 3 сентября – под №223 из Киева в 16:07, прибытие в Ужгород 08:31. В обратном направлении отправление из Ужгорода 31 августа под №240 в 17:23, прибытие в Киев в 10:39. И 2 сентября под №224 из Ужгорода в 18:29, прибытие в Киев в 10:46.

Напомним, мы писали, как украинцам доехать до Польши в сентябре.