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Лучшие объекты. Топ-10 туристических мест, которые стоит посетить в Европе

Пятница 20 октября 2023 08:30
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Лучшие объекты. Топ-10 туристических мест, которые стоит посетить в Европе Фото: Туристы в Париже, Лувр (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Европа – одно из самых привлекательных направлений для туристов со всего мира. Недавно платформа бронирования жилья Booking назвала десять лучших направлений, получивших одобрение путешественников за культурную привлекательность.

Какие города и локации в Европе следует посетить туристам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

  • Столица Франции – на первом месте

Париж известен сочетанием исторических памятников, музеев мирового класса и культурной активности. В городе проводится 793 культурных и исторических мероприятий.

Центр Парижа наполнен историческими достопримечательностями и художественными чудесами. Одной из таких "жемчужин" является Музей Лувра, который узнают по грандиозной стеклянной пирамиде, украшающей его центральный внутренний двор под названием Cour Napoléon.

В этом всемирно известном музее есть восемь отделов об исторических эпохах, где устраивают постоянные и временные выставки. Среди самых известных экспонатов музея – драгоценности Рамзеса II и загадочная Мона Лиза, шедевр Леонардо да Винчи.

Лучшие объекты. Топ-10 туристических мест, которые стоит посетить в ЕвропеФото: Эйфелева башня (pixabay.com)

Еще одна увлекательная достопримечательность – Эйфелева башня высотой 314 метров. Также – готическая церковь 13-го века Сент-Шапель, где находится старейшая настенная роспись Парижа, хотя реликвии нашли новую резиденцию в сокровищнице собора Парижской Богоматери.

  • Прага – любимый город театралов

Столица Чехии – отличное место для любителей театра. Там предлагается 371 шоу, превосходящее театральные предложения многих других городов. Национальный театр воплощает чешскую историю и искусство. Здесь проводятся разнообразные представления – от классических балетов до увлекательных опер.

Также Прага может похвастаться 493 культурными мероприятиями. Среди них – Пражский Град, известный не только своей исторической значимостью, но и своей архитектурой.

Пражские астрономические часы, которые являются третьими старейшими в мире, продолжают показывать время.

  • В Испании советуют Барселону

Привлекательность Барселоны не только в ее знаковых достопримечательностях, но и в разнообразии культурных мест. Город предлагает посетителям 583 таких активностей. В городе расположены известные достопримечательности: Храм Святого Семейства, причудливый парк Гуэль и художественный шедевр Дом Бальо, созданный архитектором Антонио Гауди.

Лучшие объекты. Топ-10 туристических мест, которые стоит посетить в ЕвропеФото: Архитектура Барселоны (pixabay.com)

Побродить по коридорам истории и искусства можно в 92 музеях: от увлекательного Фонда Жоана Миро и вдохновляющего Музея Пикассо до Национального художественного музея Каталонии.

  • Вена – культурная столица Европы

Вену часто называют культурной столицей Европы, потому что город известен музеями, дворцами и садами. Знаменитые композиторы Моцарт, Гайдн, Бетховен, Шуберт, Брамс и Малер жили и творили здесь.

Венский дом Моцарта, также известный как Дом Фигаро, был превращен в музей и обязателен для посещения любителями классической музыки, поскольку когда-то он был резиденцией легендарного Моцарта.

Кроме того, архитектурная жемчужина Бельведер состоит из двух дворцов – Верхнего и Нижнего Бельведера. В Верхнем Бельведере, где хранится бесценная коллекция искусства Австрии, посетители могут увидеть произведения разных художественных течений, в том числе такие известные работы, как шедевр Густава Климта "Поцелуй".

  • Мадрид интересен музеями и фламенко

Столица Испании также попала в топ-10 культурных локаций. К примеру, во всемирно известном музее Прадо посетители могут ознакомиться с шедеврами великих испанских художников, таких как Веласкес, Гойя и Эль Греко.

Лучшие объекты. Топ-10 туристических мест, которые стоит посетить в ЕвропеФото: Музей Прадо в Мадриде (pixabay.com)

В Музее королевы Софии представлены работы современных испанских художников – Сальвадора Дали, Хоана Миро и Пабло Пикассо. Кроме того, Королевский театр входит в число лучших лирических театров Европы. Также в Мадриде действует самое большое количество фламенко-клубов, а известную мадридскую улицу Гран-Виа часто называют "испанским Бродвеем", потому что она является главной мировой сценой для музыкальных постановок.

  • Берлин ценят за классическую музыку

Столица Германии предлагает множество вариантов для любителей искусства и музыки: 200 музеев, 400 галерей, три оперных театра, 8 больших симфонических оркестров, более 90 кинотеатров и многочисленные культурные заведения.

Для тех, кто ценит классическую музыку, Берлин может похвастаться несколькими известными заведениями: Deutsche Oper, Komische Oper, Staatsoper и Staatsballett Berlin. Концертхаус и Берлинская филармония принимают одни из самых престижных оркестров мира.

В Берлине работает более 150 театров и сцен. Среди них Deutsches Theater, Schaubühne и Berliner Ensemble.

  • Лиссабон привлекает музеями

Столица Португалии Лиссабон известна многими музеями, включая башню Белен 17 века, Военно-морской музей и Музей искусства, архитектуры и технологий.

Музеи Лиссабона охватывают широкий спектр предметов от искусства и археологии до мира плитки, душевных звуков музыки фада и филигранного мастерства.

Исследуя архитектуру города, туристы могут полюбоваться похожим на крепость Катедралем де Се (Собор Лиссабона), важной религиозной башней, и ощутить гостеприимную атмосферу Церкви Лорето, воплощение барочного архитектурного наследия Лиссабона.

  • Знаменитый Амстердам для любителей картин

Амстердам многие известные современные художники называют домом – например, Саския де Брау, Роб Шолте и Инес Ван Ламсвеерде. Пэтому привлекает любителей культуры.

Здесь расположен Государственный музей, который может похвастаться самой большой коллекцией искусства в стране, и Музей Ван Гога, где представлено около 700 работ знаменитого художника, в том числе такие культовые шедевры, как "Подсолнухи" и "Цвет миндаля".

Лучшие объекты. Топ-10 туристических мест, которые стоит посетить в ЕвропеФото: Музей Ван Гога в Амстердаме (pixabay.com)

Кроме того, Дом Анны Франк, где молодая писательница скрывалась во время Второй мировой войны, экспонирует артефакты и оригинальную копию ее дневника. Историю голландского сопротивления во время Второй мировой войны можно увидеть через экспонаты музея Verzetsmuseum.

  • Столица Венгрия – город художников

Будапешт считают приютом для мыслителей, художников, писателей и музыкантов, ведь там действуют 40 театров и более 100 музеев.

Среди культурных сокровищ – Музыкальная академия Листа, основанная известным композитором Францем Листом в 1875 году. Это престижный университет, где проводятся оживленные концерты.

Дом современного искусства "Трафо" – динамичное место экспериментального искусства, предлагающего разнообразную программу, включающую театр, танцы, спектакли и музыку.

Музей современного искусства Людвига в Будапеште демонстрирует очередные выставки авангардного и восточноевропейского искусства, которые редко можно увидеть в других местах.

  • Самый популярный город в Польше

Наиболее посещаемый город Польши является оживленным культурным центром благодаря театрам, выставкам, музеям, галереям, кинотеатрам и культурным фестивалям, сопровождающимся представлениями уличного искусства.

Музей Чарторыйских является известным местом для любителей искусства, там хранится "Дама с горностаем" Леонардо да Винчи и разнообразная коллекция картин.

Лучшие объекты. Топ-10 туристических мест, которые стоит посетить в ЕвропеФото: Костёл Девы Марии в Кракове (pixabay.com)

Кроме того, эстеты могут посетить одну из его знаковых достопримечательностей, церковь Св. Марии, являющуюся известной сокровищницей искусства, содержащей шедевры, в том числе Файта Штосса.

Напомним, мы писали, куда больше всего едут украинцы в экскурсионные туры осенью. Среди популярных направлений – Франция, Италия, Румыния и Чехия. Эксперты говорят, что сейчас комфортное время, чтобы ходить по экскурсионным объектам, картинным галереям.

Также мы писали о топ-5 городах Европы для путешествия в октябре. Стоит посетить Шотландию, Испанию и Австрию.

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