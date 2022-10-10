Лучшая помощь. Куда украинцы продолжают выезжать во время войны

Украинские беженцы, которые нашли временное убежище от войны в европейских странах, больше всего выбирают для оформления статуса временной защиты некоторые из них.

В августе самых популярных среди украинцев оказались стран Польша и Германия, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Топ-5 стран по количеству беженцев в августе

Выбор украинские беженцы делают после изучения программ помощи и рекомендаций людей, которые прибыли туда раньше.

Согласно последним данным Евростата, в августе временную защиту в Польше получили 67 280 человек (+9 990 по сравнению с июлем), а в Германии временную защиту получили еще 62 140 человек. Другие места в топ-5 самых популярных среди беженцев в августе оказались:

Румыния с 9 715 заявками на статус временной защиты (+2 320 по сравнению с июлем); Франция - 6 410 заявок (+2 585 по сравнению с июлем); Испания - 6 165 заявок.

"По состоянию на 31 августа 2022 года Польша сообщила, что в общей сложности 1,3 миллиона украинцев пользуются решениями о предоставлении временной защиты", - говорится в пресс-релизе Евростата.

Другие страны с наибольшим количеством украинских получателей временной защиты с начала войны:

• Испания – 139 965 украинцев;

• Болгария – 130 290 человек;

• Словакия – 86 965 человек.

Фото: Пункт помощи украинцам в Германии (gettyimages.co)

Куда украинки вывозили детей чаще всего

Отмечается, что среди тех, кто искал защиты в Польше в августе, 28% были несовершеннолетними в возрасте до 18 лет. В Германии дети составляли 30% прибывших (18 545 человек), в Румынии – 31%.

"Примечательно, что во всех странах, по которым имеются данные за август 2022 года, дети в возрасте до 14 лет составляли более двух третей всех детей, которым была предоставлена ​​временная защита", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается также, что наблюдалось и снижение прибытий в других странах ЕС. Больше всего – в Болгарии (на 1985 человек меньше по сравнению с июлем 2022 года, сейчас в стране остаются не больше 50 тысяч украинских беженцев).

Также спад прибытий наблюдался в Ирландии и Венгрии. Самое большое число беженцев в соотношении с местным населением приняли в Эстонии, Польше и Литве.

Напомним, мы писали, что каждый пятый беженец в Польше вернется в Украину до зимы.