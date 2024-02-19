Европейские Мальдивы. Ryanair запускает новые рейсы в южный регион Италии

Европейский лоукостер Ryanair добавляет рейсы в еще одну курортную локацию в Италии. В регион Калабрия можно будет летом полететь из восьми европейских городов.

Новые маршруты с конца апреля 2024 шлжа станут доступны пассажирам из Германии, Франции, Англии, Испании, Албании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Бюджетная авиакомпания Ryanair открывает новую базу в Италии и запускает сообщение из провинции Реджоди-ди-Калабрия. Это регион на юге страны, который многие туристы называют европейскими Мальдивами за чистое море и живописные пейзажи. Город Реджо-ди-Калабрия расположен напротив города Мессина на Сицилии – между ними ходит паром (продолжительность путешествия по которому 40 мин).

Путешествовать можно будет по следующим маршрутам:

Реджо-Калабрия – Берлин с 28 апреля дважды в неделю;

Реджо-Калабрия – Манчестер с 28 апреля 2 раза в неделю;

Реджо-Калабрия – Барселона с 26 апреля дважды в неделю;

Реджо-Калабрия – Марсель с 26 апреля дважды в неделю;

Реджо-Калабрия – Тирана с 27 апреля дважды в неделю;

Реджо-Калабрия – Болонья с 25 апреля 5 раз в неделю;

Реджо-Калабрия – Турин с 25 апреля 4 раза в неделю;

Реджо-Калабрия – Венеция с 25 апреля 3 раза в неделю.

Билеты можно купить на сайте авиакомпании ryanair.com. Стоимость перелета – от 38 евро. К примеру, такая цена на рейс из Берлина 1 мая. Из Марселя можно полететь за 71 евро 29 апреля, а из Барселоны в этот день – за 95 евро.

Раньше Ryanair анонсировала открытие новых 10 рейсов в Ольбию в Италии. Пассажиры из Польши, Англии, Австрии и других стран Европы смогут летать на Сардинию весной.

Аиакомпания Ryanair уже запланировала расширение своей географии полетов и добавила рейсы в Италию из стран Европы с весны 2024 года. В частности, путешествовать в популярные локации можно будет из Польши, Германии, Венгрии, Молдовы, Эстонии, Испании, Франции, Португалии. Также будет новый рейс в Венгрию из Молдовы.

Также мы рассказывали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево улететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.