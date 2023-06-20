Ближайшие соседи. Как украинцы оценили помощь Польши, Молдовы и Румынии: исследование

Украинские беженцы в Польше, Румынии и Молдове продолжают нуждаться в финансовой и материальной помощи. Об этом говорится в новом исследовании Ground Truth Solutions.

Большинство украинцев ощутили снижение поддержки во трех соседних странах, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на reliefweb.int.

Международная организация Ground Truth Solutions провела исследование, как украинские беженцы восприняли помощь в соседних странах – Польше, Румынии и Молдове. Украинцев в этих странах опрашивали через соцсети.

Беженцев спрашивали, что они думают об доступе к помощи и информации, о том, как они обращаются за поддержкой и как воспринимают справедливость ее оказания.

Исследование показало, что почти все участники опроса в трех странах (94-99%) все еще нуждаются в помощи несмотря на то, что уже получают определенную поддержку.

Опрошенные называли такие основные свои нужды:

денежную помощь;

продукты питания;

непродовольственные товары (например, средства гигиены, одежда, лекарства);

медицинские услуги;

помощь в подготовке к зиме.

В Молдове украинские беженцы нуждаются в наличных деньгах и товарах чаще, чем беженцы в других двух странах. В Румынии больше всего нуждаются в жилье и транспорте.

"Украинские беженцы мало надеются на гуманитарную помощь. Люди не чувствуют себя информированными, с ними не консультировались по поводу их потребностей, и они не чувствуют, что могут повлиять на получение материальной помощи", – говорится в отчете.

Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)

При этом украинские беженцы в более удовлетворены поддержкой в Молдове – включая информацией и справедливым распределением помощи. Среди основных помогающих структур украинцы выделяют такие:

в Молдове и Румынии – ООН и связанные организации. 77% беженцев в Молдове получили помощь от религиозных учреждений;

в Польше больше помощи поступило от местных и центральных властей, и меньше – от ООН и международных организаций.

во всех трех странах – треть беженцев получили поддержку от местных волонтеров и сообществ.

Доступ к помощи в трех соседних странах различается. Например, в Молдове только 17% сказали, что доступ к поддержке сложный. При этом 64% беженцев в Польше и 47% в Румынии не могут получить помощь. В Польше самые большие трудности с доступом к помощи испытывают пожилые люди, в Молдове и Румынии – большие семьи.

Высокая потребность в выплатах и материальной помощи может быть ісвязана с уровнем занятости. В Молдове в деньгах нуждаются 94% опрошенных, а официально трудоустроены 25% беженцев, в Румынии – 84% нуждаются в финансовой поддержке, а работу нашли 32%. В Польше выплаты нужны 72% респондентов, а уровень труд устроенности – 35%.

В каждой стране большинство украинцев говорят, что предоставление помощи ухудшилось: в Польше об этом заявили 78% опрошенных, в Молдове – 59%, в Румынии – 64%.

Напомним, мы писали, что на болгарском телевидении запустили новости на украинском языке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.