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В Германии существенно вырастут цены на авиабилеты: что нужно знать

Понедельник 15 января 2024 13:23
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В Германии существенно вырастут цены на авиабилеты: что нужно знать Фото: Аэропорт Берлин-Бранденбург в Германии (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Пассажиры авиарейсов из Германии столкнутся с повышением цен на билеты весной этого года. Это связано с решением страны повысить авиационный налог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

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Цены на билеты из Германии на зарубежные направления вырастут с мая этого года. Правительство Германии решило увеличить авиационный налог для пассажиров, вылетающих из аэропортов страны.

Пассажиры на рейсах дальностью до 2500 километров должны будут заплатить 15,53 евро налога (вместо нынешних 12,73 евро), а на рейсах более 6000 километров – 70,83 евро (вместо 58,06 евро).

Повышение налога – это частью инициативы страны по преодолению дефицита бюджета. Местные СМИ пишут, что дефицит возник после решения Конституционного суда Германии признать первоначальный план бюджета незаконным из-за неправильного перераспределения неиспользованных средств COVID в фонд изменения климата.

Авиационная отрасль Германии не одобряет повышение налогов, но Кабинет министров Германии уже одобрил его и ожидается, что закон будет одобрен Бундестагом в последующие месяцы.

Вскоре для пассажиров стоимость билетов из Германии вырастет. В то же время освободят от налога тех, кто покупает билеты детям до двух лет, за которыми не закреплено отдельное место в самолете. Также от сбора освобождают полеты в военных или медицинских целях.

В Германии находятся один из самых переполненных аэропортов в Европе. Каждый год отсюда вылетают и прилетают миллионы пассажиров. В 2023 году самый большой аэропорт Берлина посетило 23,07 миллиона пассажиров. Это на 16% больше, чем в 2022 году. Перед зимними праздниками, в ноябре 2023-го, аэропорт Берлина посетило около 1,75 миллиона пассажиров, а в декабре 2023 года – около 1,77 миллиона.

Отметим, восемь европейских авиакомпаний готовятся частичновозобновить рейсы в Израиль в ближайший месяц. Работа маршрутов будет зависеть от ситуации безопасности.

Также стало известно, что в условиях закрытого неба для гражданских полетов украинские авиакомпании создали хаб в аэропорту Кишинева.

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