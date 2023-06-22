Даже после запрета. В РФ нашли способ получить самолеты Boeing: детали

Российская авиакомпания "Аэрофлот" пополнит свой парк двумя самолетами производства Boeing 737-900ER. Авиалайнеры прибыли в московский аэропорт "Шереметьево".

Воздушные судна ранее выполняли рейсы индонезийской авиакомпании Lion Air, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Самолеты собираются ставить на рейсы дочерней компании "Россия" с середины июля, сказал гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский. По его словам, авиалайнеры являются "достаточно свежими". После окончания высокого сезона их будут эксплуатировать в "Аэрофлоте".

Оба Boeing являются собственностью российской "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК). Как выяснило издание, оба лайнера выпущены 4 года назад – в конце 2019 года. Ранее их эксплуатировал индонезийский лоукостер Lion Air.

Из-за западных санкций российская лизинговая компания не смогла продлить контракт с индонезийским перевозчиком и начала предлагать самолеты российским авиакомпаниям – однако цена была завышена в 2-3 раза.

На Боинги претендовали авиакомпании S7 Airlines и "Ижавиа", но уступили самолеты "Аэрофлоту".

В Lion Air самолеты Boeing 737-900ER использовали в максимальной компоновке на 215 мест только с салоном эконом-класса. После завершения полетов с "Россией" в "Аэрофлоте" планируют отправить авиалайнер на перекомпоновку салона.

Западные пассажирские самолеты составляют основу флота российских авиакомпании, без них большинство авиаперевозок в России бы остановилось. Сейчас во флоте "Аэрофлота" есть только Boeing и Airbus, на которые наложены санкции.

Напомним, мы писали, что Аэрофлот обошел санкции, чтобы летать на новом Airbus.

Также сообщалось, что у российских самолетов начались отказы навигации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.