В следующем году Польша может стать туристическим хитом Европы: что привлекат иностранцев

Польша становится все более популярным направлением для туристов из разных частей света. В следующем году в этой стране ожидают всплеск туризма.

Каковы причины такого спроса на посещение польских локаций, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrayina.pl.

Польша все чаще попадает на страницы зарубежных СМИ как привлекательное туристическое направление. Американский бизнес-сайт The Street прогнозирует, что в следующем году Польша может стать туристическим хитом. А британские медиа пишут, что польский морской курорт Сопот интереснее, чем Сен-Тропе во Франции. Также британцы восхищаются древним Люблином.

Туризм в Европе и Польше в частности может стать очень прибыльным в 2024 году, предполагает американское издание. Крупнейшие американские авиаперевозчики объявили об увеличении количества рейсов в Европу. В пользу Польши срабатывает фактор климата – на Балтийском побережье летом почти никогда не бывает жарко. Это большой плюс по сравнению с югом Европы. Также немаловажную роль играют невысокие цены на отдых.

Между тем, уже этим летом на морских курортах Польши отдыхают много туристов из Чехии.

"Для наших южных соседей Балтийское море привлекательно с точки зрения цены по сравнению с Испанией, Хорватией и другими зарубежными странами, поэтому они приезжают сюда все охотнее", – рассказал Кароль Вяк из польского туристического портала Nocowanie.pl.

Фото: Отель в Закопане (pixabay.com)

По его словам, летом также привлекателен климатический отдых среди иностранцев – на улицах Закопаного можно встретить туристов из арабских стран.

Иностранцы нередко посещают Польшу ради различных культурных мероприятий или концертов, или просто, чтобы провести выходные.

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