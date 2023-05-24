Как развестись супругам по разные стороны границы: объяснение юриста

Из-за войны за границей оказались миллионы беженцев из Украины. Большинство таких семей разделились из-за запрета выезда за границу мужчинам.

Некоторые беженки интересуются, можно ли развестись без возвращения в Украину. Как поступить в таком случае, РБК-Украина объяснила адвокат юридической фирмы ACERS Лариса Величко.

Если в Украине супруги могут расторгнуть брак через органы ЗАГС, если у них нет общих детей, или через суд, если дети есть, то для беженцев алгоритм действий более сложный.

Если отсутствует согласие одного из супругов. Тот, кто находится в Украине, подает исковое заявление о расторжении брака в суд. По общему правилу подсудности иск подается по последнему зарегистрированному месту жительства ответчика. Однако по ст. 28 Гражданского процессуального кодекса Украины можно подать иск по месту регистрации истца в случае, если:

у него на иждивении есть малолетние или несовершеннолетние дети;

человек не может по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам поехать по месту жительства ответчика.

Если есть согласие на расторжение брака. Если один из супругов находится за границей, он может передать в Украину нотариально заверенное заявление о том, что не возражает против расторжения брака. Также супруги должны заключить нотариально заверенный договор относительно места проживания и содержания общих несовершеннолетних детей (ст. 109 Семейного кодекса Украины).

Другие семейные споры, например раздел имущества супругов, определение места проживания ребенка или взыскание алиментов также решаются в судебном порядке.

"Участники дела о разводе, совершившие выезд за границу, имеют право участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции при условии наличия в суде соответствующей технической возможности, о которой суд отмечает в постановлении об открытии производства по делу", – отмечает Лариса Величко.

Исключение – когда явка этого участника дела в судебное заседание признана судом обязательным (ст. 212 Гражданского кодекса Украины).

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