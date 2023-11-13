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Наплыв нелегалов. Финляндия ввела еще один запрет по въезду из РФ

Фото: Патрулирование на границе Финляндии и РФ (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пограничная служба Финляндии запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ. Запрет применяется с 9 ноября.

Ограничение связано с нелегальной миграцией, сообщает РБК-Украина со ссылкой на yle.fi.

Пограничная служба Финляндии сообщила, что за последние месяцы в страну через пункты пропуска из РФ пытались попасть исключительно большое количество людей без документов.

Большинство из них пересекают границу на велосипеде, поэтому с 9 ноября введен запрет на такой въезд. Об этом сообщил заместитель начальника Юго-Восточной пограничной службы Финляндии Юкка Луккари.

Число людей, пытающихся въехать без въездных документов, резко возросло с августа. По состоянию на 13 ноября таких мигрантов уже 110 человек. Среди них не было граждан России и Украины. За последнюю неделю среди них были граждане Ирака, Сирии, Йемена и Сомали. Эти люди не имели виз, но просили международное убежище. Они прибывают в Финляндию из России через пограничные пункты Ваалимаа и Нуйямаа.

Если раньше российские пограничники не допускали к пересечению границы людей без виз, то сейчас ситуация изменилась. По оценке пограничной службы Финляндии, это явление нелегальной миграции.

Фото: Пункт пропуска на границе Финляндии и РФ (gettyimages.com)

За последнюю неделю через пункт пропуска пытались попасть на велосипеде около 30 мигрантов. У них не было документов, фонарей на велосипедах и велосипедных шлемов.

"С точки зрения Финляндии вполне оправдано сосредоточить контроль на автомобильном транспорте. Это поможет лучше контролировать трафик через границу", – объяснили запрет на велосипеды в Пограничной службе Финляндии.

Напомним, мы писали, какие страны запретили въезд российских автомобилей. Запрет в Финляндии действует с 16 сентября.

Ранее мы сообщали, что россиянам запретили ввозить в ЕС личные вещи. Запрещенным импортом могут считаться даже телефоны и чемоданы.

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