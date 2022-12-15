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Чрезвычайной ситуации уже нет. В Нидерландах изменят подход к приему украинцев

Фото: Украинцы в Нидерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Нидерландах пересматривают временный акт по приему украинцев. Правительство планирует его продолжить, поскольку война в Украине длится дольше, чем предполагалось.

Впрочем, в закон об украинских беженцах внесут существенные изменения, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В заявлении 12 декабря власти отметили, что на беженцев, которые спасаются от войны в своей стране и поселяются в Нидерландах, распространяется Директива о временной защите и они имеют право на качественное жилье, средства к существованию и медицинское обслуживание.

С 1 апреля из-за быстрого наплыва украинских беженцев и большого давления на Центральное агентство по вопросам приема искателей убежища (COA) правительство ввело в действие закон о чрезвычайном положении. По этому документу юридическую обязанность заботиться о приеме и опеке беженцев из Украины получили мэры по всей стране.

В новой редакции закона введут важное изменение – ответственность за прием и уход за украинскими беженцами переходит от мэров в управления муниципалитетов.

"Поскольку острой чрезвычайной ситуации уже нет, эта задача не будет возложена на городского голову", – говорится в сообщении.

Фото: В Нидерландах продолжат временную защиту украинцам (gettyimages.com)

На данный момент неизвестно, когда Центральное агентство по вопросам приема искателей убежища возьмется за прием беженцев из Украины.

Ознакомление с временным актом приема украинцев будет продолжаться до 13 января 2023 года. Закон вступит в силу после рассмотрения в Сенате.

С начала войны в Нидерландах получили временную защиту более 79 тысяч украинцев.

Напомним, мы писали, что в Нидерландах меняют суммы выплат украинцам.

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