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Могут покупать больше. В Польше уровень жизни улучшился у половины украинцев

Фото: Украинцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Половина украинцев в Польше улучшила свой уровень жизни по сравнению с тем, как они жили в своей стране. 51% опрошенных сказали, что могут покупать вещи и продукты, на которые дома не хватало средств.

Как чувствуют себя трудоустроенные украинцы в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на money.pl.

Польша ассоциируется с процветанием

Результаты исследования агентства занятости Gremi Personal относительно качества жизни украинцев в Польше показывают, что гораздо лучше жить стали 51,1% наших сограждан.

  • 36,7% не видят разницы;
  • 12,2% ответили, что живут на более низком уровне, потому что в своей стране имели лучшую работу и зарабатывали больше.

Эта тенденция касается как высококлассных специалистов, работающих в Польше по специальности, открывающих компании и иногда зарабатывающих больше поляков, так и трудовых мигрантов, которые приезжают зарабатывать, чтобы потратить эти деньги в Украине.

Фото: Покупательная способность украинцев в Польше растет (gettyimages.com)

Отмечается, что еще до войны Польша воспринималась как Запад для украинцев: страна ЕС, которая ассоциируется с благополучием, хорошими дорогами, инфраструктурой и доступностью всех товаров и услуг.

"Украинцы по-прежнему являются ценными работниками для польского предпринимателя и привлекательными потребителями для польской экономики", - отметила эксперт агентства Анна Джоболда .

Только в 2018 году украинцы потратили в Польше более 10 млрд злотых за год (более 2 млрд евро).

Минимальные зарплаты отличаются в три раза

Еще до начала войны украинцы составляли наибольшую группу экономической миграции в Польше — они приезжали как постоянную, более оплачиваемую работу, так и на временные контракты.

"Сейчас большинство граждан Украины ищут временную работу по 6-9-месячным контрактам, потому что хотят вернуться на родину", - отметили эксперты Gremi Personal.

Фото: Сейчас большинство граждан Украины ищут работу на 6-9 месяцев (gettyimages.com)

Цены на основные продукты в Польше и Украине существенно не отличаются, даже учитывая инфляцию. Но жители Польши зарабатывают в среднем в три раза больше, чем в Украине.

"Сейчас минимальная заработная плата в Польше составляет 3010 злотых брутто, а в Украине - 6,5 тысячи гривен, или около 846 злотых", - объясняют специалисты.

Украинцы выгодны для экономики Польши, - эксперты

По последним данным министерства семьи и социальной политики Польши, в этой стране по упрощенной процедуре работает уже около 650 тысяч граждан Украины.

Профессор Мацей Дущик из Центра исследований миграции Варшавского университета назвал цифры, сколько налогов украинские беженцы заплатили в бюджет Польши.

Он отметил, что на помощь украинцам было потрачено 3,5 миллиарда злотых (750 млн евро), в то время как страна получила 10 миллиардов злотых (2 млрд евро) от уплаченных ими налогов.

Фото: Оставшиеся в Польше Украинцы усилят экономику этой страны (gettyimages.com)

В перспективе план интеграции беженцев из Украины может способствовать увеличению ВВП Польши с 0,2% до 3,5%. Такой прогноз заключили эксперты консалтинговой компании Deloitte.

Напомним, мы писали, как восстановить статус временной защиты в Польше.

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