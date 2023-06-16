Специалисты высокого уровня. Почему мало беженцев за границей нашли работу, – опрос

Украинцы, вынужденно выехавшие за границу, сталкиваются с препятствиями в трудоустройстве. Многие из них – высокообразованные специалисты, но им предлагают работу с более низкими профессиональными требованиями и сложными условиями труда.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euobserver.com.
Языковой барьер, нерегулярные предложения и обязанности по уходу за детьми – основные препятствия в поиске работы беглецами от войны, говорится в отчете Агентства ЕС по фундаментальным правам (FRA) и Eurofound.
Сейчас у более чем 5,14 млн украинцев есть временная защита в Европе. Это дает им доступ к жилью, медицинской и социальной помощи, образованию, рынку труда.
Однако ситуации с поиском работы в разных странах разнятся. В Эстонии, например, четверо из 10 респондентов имели оплачиваемую работу, а в Германии этот показатель составлял всего около 14%.
"Это во многом связано с языком. В опросе FRA 86% респондентов сказали, что они мало или вообще не говорят на немецком", – отмечают в публикации.
Это также связано с большим количеством нерегулярных, временных и нестабильных рабочих мест, предлагаемых им. Или с отсутствием услуг по уходу, которые позволили бы большему количеству людей работать и пройти обучение.
Согласно исследованию Комиссии ЕС, беженцы обычно работают в отраслях, где часто предлагают нерегулярные заработки. Например, в строительстве, туризме или гостиничном бизнесе – там, где сейчас больше не хватает работников.
"И поэтому дело не только в том, чтобы эти люди имели доступ к работе, а в том, чтобы она была качественной и предложила достойные условия труда. А для трех из 10 работающих по найму украинцев ситуация иная", – пишут на сайте.
Согласно отчету FRA, часто украинцы работают много часов, нередко им недоплачивают или не платят вообще. Также они часто работают без контракта, или контракт охватывает не все рабочие часы.
А ведь большинство беженцев – преимущественно женщины, которые являются высокообразованными специалистами.
Как высокообразованные люди, украинцы столкнулись с проблемой чрезмерной квалификации, то есть они часто обладают большей квалификацией, чем требуется для их работы, говорят в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Eurofound и FRA советуют ускорить процесс признания квалификаций украинцев, особенно для молодых людей.
Ранее сообщалось, каких специалистов на рынке труда Германии не хватает больше.
В Польше тоже сталкиваются с нехваткой специалистов, в том числе из-за войны в Украине. Наибольшая нехватка ощущается на предприятиях, где работали мужчины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.