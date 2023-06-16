Специалисты высокого уровня. Почему мало беженцев за границей нашли работу, – опрос

Украинцы, вынужденно выехавшие за границу, сталкиваются с препятствиями в трудоустройстве. Многие из них – высокообразованные специалисты, но им предлагают работу с более низкими профессиональными требованиями и сложными условиями труда.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euobserver.com.

С какими трудностями сталкиваются украинцы при поиске работы

Языковой барьер, нерегулярные предложения и обязанности по уходу за детьми – основные препятствия в поиске работы беглецами от войны, говорится в отчете Агентства ЕС по фундаментальным правам (FRA) и Eurofound.

Сейчас у более чем 5,14 млн украинцев есть временная защита в Европе. Это дает им доступ к жилью, медицинской и социальной помощи, образованию, рынку труда.

Однако ситуации с поиском работы в разных странах разнятся. В Эстонии, например, четверо из 10 респондентов имели оплачиваемую работу, а в Германии этот показатель составлял всего около 14%.

"Это во многом связано с языком. В опросе FRA 86% респондентов сказали, что они мало или вообще не говорят на немецком", – отмечают в публикации.

Это также связано с большим количеством нерегулярных, временных и нестабильных рабочих мест, предлагаемых им. Или с отсутствием услуг по уходу, которые позволили бы большему количеству людей работать и пройти обучение.

Фото: Украинцам в ЕС часто предлагают нерегулярную работу (Getty Images)

Согласно исследованию Комиссии ЕС, беженцы обычно работают в отраслях, где часто предлагают нерегулярные заработки. Например, в строительстве, туризме или гостиничном бизнесе – там, где сейчас больше не хватает работников.

"И поэтому дело не только в том, чтобы эти люди имели доступ к работе, а в том, чтобы она была качественной и предложила достойные условия труда. А для трех из 10 работающих по найму украинцев ситуация иная", – пишут на сайте.

"Большинство – высокообразованные специалисты"

Согласно отчету FRA, часто украинцы работают много часов, нередко им недоплачивают или не платят вообще. Также они часто работают без контракта, или контракт охватывает не все рабочие часы.

А ведь большинство беженцев – преимущественно женщины, которые являются высокообразованными специалистами.

Как высокообразованные люди, украинцы столкнулись с проблемой чрезмерной квалификации, то есть они часто обладают большей квалификацией, чем требуется для их работы, говорят в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Eurofound и FRA советуют ускорить процесс признания квалификаций украинцев, особенно для молодых людей.

Ранее сообщалось, каких специалистов на рынке труда Германии не хватает больше.

В Польше тоже сталкиваются с нехваткой специалистов, в том числе из-за войны в Украине. Наибольшая нехватка ощущается на предприятиях, где работали мужчины.

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