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Круїзи та продовження сезону. У Греції прогнозують повне відновлення туризму у 2022 році

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П'ятниця 04 лютого 2022 19:20
Круїзи та продовження сезону. У Греції прогнозують повне відновлення туризму у 2022 році Фото: У Греції планують повне відновлення туризму у 2022 році (unsplash.com/albert-lora)
Автор: Євгенія Тугушева

У країні намагаються досягти рівня доходів галузі, якими вони були до пандемії.

У зв'язку з поширенням нових штамів коронавірусу, влада Греції намагається відновити туристичний сектор від руйнівних наслідків пандемії.

У зв'язку з цим міністр туризму країни Василіс Кікіліас наголосив, що фахівці галузі намагаються цього року досягти рівня туризму до пандемії COVID-19, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Міністр також наголосив на важливості індустрії туризму для грецької економіки. За його словами, галузь вдалося утримати на плаву завдяки швидкій реакції туристичного сектора та адаптації до нових умов, спровокованих пандемією.

Згідно з даними, опублікованими Європейською радою з подорожей та подорожей (ETC), у грудні минулого року туризм у державах-членах Європейського Союзу знизився на 77% у порівнянні з рівнем до пандемії. Попри таке зниження, Греції вдалося запобігти глибокому спаду в секторі подорожей та туризму.

Круїзи та продовження сезону. У Греції прогнозують повне відновлення туризму у 2022 році

Фото: У Греції намагаються досягти рівня доходів туризму, якими вони були до пандемії (unsplash.com/johnny-chen)

Попри скорочення туристичного сектора в ЄС, у Греції зареєстровано найбільшу кількість бронювань нічлігів, однак кількість міжнародних прибутків була відносно низька.

Цілі Греції з туризму на 2022 рік:

  • покращення життєво важливої ​​туристичної інфраструктури;
  • створення робочої групи з управління кризовими ситуаціями;
  • оцифрування екосистеми туризму;
  • можливість пройти підвищення кваліфікації та перекваліфікації працівникам сфери.

Міністерство також сподівається продовжити туристичний сезон, залучити ринки з вищими витратами та інвестиції у туризм, просувати круїзні подорожі.

Нещодавно звіт, опублікований Банком Греції, показав, що туристичний сектор країни значно поновився за останній рік. Темпи зростання економіки країни, як очікується, становитимуть 7,2 відсотка у 2021 році. Це вище, ніж у 2020 році, коли країна запровадила та зберігала суворі обмеження.

Нагадаємо, раніше у Греції заявили про різке зростання туризму у розпал пандемії.

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