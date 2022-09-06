Місця пустують. У польські школи пішли значно менше дітей з України

У Польщі підрахували українських учнів у школах і здивувалися: кількість біженців значно зменшилася. Зараз на навчання ходять 185 тисяч дітей із України, хоча очікувалося, що з 1 вересня їх буде близько 300 тисяч осіб.

Чому восени менше біженців обрали польські школи, ніж навесні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Notes from Poland.

"Більшість навчатимуться дистанційно в Україні"

Кількість дітей-біженців з України, зарахованих до шкіл у Польщі на новий навчальний рік, становить близько 185 тисяч, повідомив міністр освіти Прежемислав Чарнек.

"Багато хто очікував, що ця цифра буде вищою, ніж наприкінці попереднього навчального року в червні. Школи були готові прийняти до 300 000 додаткових українських учнів, але насправді зараз їх на 7 000 менше", - розповів чиновник.

Фото: У польських школах чекали більше українців (gettyimages.com)

В уряді припускають, що число учнів з України з часом може збільшитися. За оцінками, в даний час в Польщі знаходиться від 700 тисяч до 800 тисяч біженців шкільного віку з України. Це означає, що багато хто, як і раніше, не відвідують польські школи або ж калькуляція завищена.

На думку Прежеміслава Чарнека, "більшість цих дітей напевно навчатимуться дистанційно в школах України", багато з яких пропонують форми онлайн-навчання учням, переміщеним в результаті війни.

Ще однією причиною міністр називає повернення деяких дітей в Україну – багато сімей біженців виїхали додому після того, як активні бойові дії зосередилася на сході. Або ж біженці переїхали з Польщі, щоб знайти притулок в інших країнах.

Фото: Частина українських біженців обрали навчання онлайн з України (gettyimages.com)

Конфліктів між польськими та українськими дітьми не було

Під час виступу з приводу початку навчального року міністр подякував усім учням і вчителям по всій Польщі за відмінний прийом, наданий українським біженцям у всіх школах.

"У Польщі немає жодного місця, звідки б прийшла будь-яка інформація про проблеми у відносинах між нашими вихованцями та українськими. Це велика заслуга наших вчителів, наших учнів і наших батьків", - додав він.

Фото: У Польщі забезпечили доброзичливий прийом українським дітям у школах (gettyimages.com)

Польща стала основним пунктом призначення для тих, хто втік з України від війни. Більше 40% біженців були дітьми. Поки владі точно невідомо, скільки біженців залишаються в Польщі, але, за оцінками, їх набагато більше 1 мільйона.

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