О каком отдыхе мечтают защитники после победы: локации в Украине и за границей
Почти 400 украинским военнослужащих организовали восстановление на море за рубежом. Они прошли реабилитацию на курортах Красного моря в Египте.
О каком отдыхе и путешествиях мечтают украинские военнослужащие, TRAVEL РБК-Украина сообщили в пресс-службе туроператора Join UP!, который провел соответствующий опрос.
Компания инициировала программу восстановления на морских курортах за рубежом для украинских военнослужащих. Большинство участников находились на фронте с начала войны, а для 41% поездка имела целью реабилитацию после ранений.
Результаты опроса показали, что у 89,6% участников поездка положительно повлияла на психологическое состояние, у 74,8% – на физическое состояние.
После победы большинство военнослужащих хотели бы провести некоторое время в Украине (37,1%) – чаще дома, другие поехали бы в освобожденный Крым или Карпаты.
Фото: Отдых в Египте (unsplash.com/sandro-gautier)
Среди любимых мест в Украине назвали популярные курорты и города, а также защитники мечтают о таких локациях:
- Голубые озера в Донецкой области;
- рыбалка на Днепре,
- озеро Свитязь на Волыни;
- Белое озеро в Ровенской области.
Некоторые планируют также поехать за границу. Чаще всего военнослужащие называли Египет (22,5%), страны Европы (18%) и Турцию (6,7%).
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