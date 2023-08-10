ua en ru
Чт, 10 августа News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

О каком отдыхе мечтают защитники после победы: локации в Украине и за границей

Новина українською →
Четверг 10 августа 2023 15:36
О каком отдыхе мечтают защитники после победы: локации в Украине и за границей Фото: Озеро Синевир в Карпатах (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Почти 400 украинским военнослужащих организовали восстановление на море за рубежом. Они прошли реабилитацию на курортах Красного моря в Египте.

О каком отдыхе и путешествиях мечтают украинские военнослужащие, TRAVEL РБК-Украина сообщили в пресс-службе туроператора Join UP!, который провел соответствующий опрос.

Компания инициировала программу восстановления на морских курортах за рубежом для украинских военнослужащих. Большинство участников находились на фронте с начала войны, а для 41% поездка имела целью реабилитацию после ранений.

Результаты опроса показали, что у 89,6% участников поездка положительно повлияла на психологическое состояние, у 74,8% – на физическое состояние.

После победы большинство военнослужащих хотели бы провести некоторое время в Украине (37,1%) – чаще дома, другие поехали бы в освобожденный Крым или Карпаты.

О каком отдыхе мечтают защитники после победы: локации в Украине и за границей

Фото: Отдых в Египте (unsplash.com/sandro-gautier)

Среди любимых мест в Украине назвали популярные курорты и города, а также защитники мечтают о таких локациях:

  • Голубые озера в Донецкой области;
  • рыбалка на Днепре,
  • озеро Свитязь на Волыни;
  • Белое озеро в Ровенской области.

Некоторые планируют также поехать за границу. Чаще всего военнослужащие называли Египет (22,5%), страны Европы (18%) и Турцию (6,7%).

Ранее мы рассказывали, что в Одесской области открывают пляжи для купания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Египет Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Алексей Войцеховский
Новые приоритеты. Почему важно развивать туризм в Украине даже во время войны
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "НА МОРЕ
Катерина Затулко
После возвращения в Украину нужно легализовать все документы: о чем идет речь
Катерина Затулко
адвокат, старший юрист АО "Expatpro"
Наталья Назарко
Как ввозить авто в Украину из-за границы: главные правила и требования
Наталья Назарко
юрист АО "Мисечко и Партнеры"
Олег Васильев
Путь в Европу. Когда в Украине появится евроколея и почему это важно
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Все мнения