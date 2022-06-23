Туризм під укіс. Що відбувається на Шрі-Ланці через війну в Україні

Острів втратив 30% турпотоку в розпал сезону

Популярний у туристів екзотичний острів Шрі-Ланка переживає надскладні часи після пандемії і початку війни в Україні.

Чому відсутність туристів із України і РФ так сильно б'є по економіці курортної країни, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на матеріал Observer Research Foundation.

Чому туризм такий важливий для економіки Шрі-Ланки

Туристичний сектор став одним із ключових в економіці Шрі-Ланки, забезпечуючи значну частину робочих місць і валютні надходження. На частку туризму припадає 12% ВВП країни, а валютні доходи від нього займають третє за величиною місце після грошових переказів робітників і швейної промисловості.

Розвиватися туризм почав тільки в 1960-х роках, коли стала поліпшуватися туристична інфраструктура - дороги, авіакомпанії, будівництво нових готелів. Наприкінці 1970-х з лібералізацією економіки Шрі-Ланки були забезпечені великомасштабні інвестиції в туризм.

Фото: Пляж у Коломбо (pixabay.com)

Але громадські заворушення, які тривали 26 років і закінчилися тільки в 2009 році, світова фінансова криза 2007-2008 років погіршили ситуацію й у туристичній індустрії. Зате з 2010 року в туризмі Шрі-Ланки почалося різке зростання – вже в 2018 році сектор приніс економіці 4,4 млрд доларів доходів. Загальна зайнятість у цьому секторі в 2019 році становила приблизно 403 000 осіб.

У квітні 2019 року в столиці Коломбо через теракт загинули 250 осіб, 42 з яких були іноземними громадянами. Інші країни опублікували застереження для своїх громадян з приводу подорожей на Шрі-Ланку, вже в травні число туристів впало на 60% в порівнянні з показниками 2018 року.

Якщо туризм у 2018 році склав 5,6% ВВП, то після початку пандемії в 2020 році ця цифра була 0,8%. Доходи країни через пандемію впали на 50%. Велика частина населення опинилися без роботи і доходів.

Країна закрила небо для пасажирських перевезень, а першими туристами після пандемії наприкінці 2020 року були українці, які прибули чартерними рейсами.

Фото: Курортний готель на Шрі-Ланці (pixabay.com)

Як війна в Україні вдарила по економіці курортної країни

У 2022 році Україна була на третьому місці за кількістю туристів на Шрі-Ланці, Росія – на першому. Тільки в січні 2022 року острів відвідали 20000 туристів з обох країн – більше 25% від усього турпотоку, в той час, як в 2018 році – менше 10%. Росія, Україна, Польща та Білорусь, забезпечували майже 30% туристів до 2022 року.

Війна в Україні почалася в розпал туристичного сезону на Шрі-Ланці, через що потік туристів сильно скоротився. Україна закрила своє небо, а РФ через санкції втратила можливість здійснювати більшість далекомагістральних рейсів. І це сильно погіршує ситуацію для економіки Шрі-Ланки.

Влада країни неодноразово заявляла, що зростання туризму і збільшення експорту допоможуть Шрі-Ланці пережити тривожну кризу. Однак доходи від туризму не змогли в достатній мірі поповнити валютні резерви, які майже вичерпані через зростання імпорту товарів першої необхідності, наприклад, продуктів харчування і палива.

Фото: Вулиці на Шрі-Ланці (pixabay.com)

Постійний приплив іноземних туристів допоможе відновити країну, яка постраждала від пандемії, з її валютними проблемами. Однак життєво важливій для економіки галузі загрожують низка заворушень і введення надзвичайного стану.

Картина величезних черг за бензином на заправках - дефіцитного товару в країні на даний момент - посилює занепокоєння туристів, які планують відвідати країну в найближчі місяці.

Крім того, 3 квітня 2020 року уряд Шрі-Ланки наклав заборону на гігантів соціальних мереж — Meta і Twitter — крок, який посилив стурбованість туристів з приводу країни як місця їхнього відпочинку в майбутньому.

Все ж на Шрі-Ланці планується, що туризм зіграє вирішальну роль у відновленні економічного становища країни, залучить валютні надходження і посилить темпи зростання в найближчі роки.

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