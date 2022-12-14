В несколько раз дешевле. Украинские беженцы едут из-за границы домой за лечением

Украинцы, вынужденно проживающие за границей из-за войны, все больше интересуются стоматологическими услугами дома. Об этом свидетельствует существенно возрастающий онлайн-спрос на стоматологические услуги в Украине с территории некоторых европейских стран.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, почему украинские беженцы чаще стали ездить за медуслугами домой.

Наибольший спрос на услуги стоматологов – из Польши и Германии

Украинцы предпочитают отечественных стоматологов из-за большой разницы в стоимости, рассказали РБК-Украина в консалтинговом цифровом агентстве "Ольшанский и Партнеры".

Агентство провело исследование спроса на стоматологические сервисы. Для анализа выбрали 7 стран ЕС, где по данным миграционных служб находится больше всего украинцев: Германию, Польшу, Молдову, Францию, Италию, Словакию и Румынию.

"Речь идет о поиске стоматологов в Google с указанием украинских городов, например, "отбеливание зубов Львов", "виниры Одесса", - объясняют специалисты.

В феврале 2022 года услугами украинских стоматологов из этих стран Европы интересовались около 180 тысяч раз, то уже в марте число поисков выросло до 287 тысяч в месяц, а в августе – превысило рекордные 400 тысяч запросов.

Больше всего запросов писали пользователи из Германии и Польши, где находится много украинцев. Если в феврале этого года с территории Германии стоматолога в украинских городах искали около 52 тысячи раз, то в августе – втрое больше (150 тысяч запросов).

Подобная ситуация сложилась и на территории Польши – оттуда услуги украинского стоматолога в августе искали наибольшее количество раз за все время – почти 115 тысяч. В феврале 2022 года стоматологами в Украине интересовались всего 52 тысячи раз.

"Есть надежда, что сейчас мы наблюдаем зарождение тренда медицинского туризма в Украине. При определенных условиях медицинский туризм может стать привлекательным не только для украинцев, вынужденно выехавших за границу, но и для граждан европейских стран в частности", - говорит директор по развитию бизнеса агентства "Ольшанский и Партнеры" Анна Артеменко.

Фото: Беженцы стали в разы чаще интересоваться стоматологией в Украине (gettyimages.com)

"За пару зубов в Польше можно всю челюсть полечить в Украине"

Киевлянка Светлана Иващук переехала в польский Гданьск за несколько месяцев до начала войны. В Украине она начала устанавливать зубные импланты, но завершить лечение планировала в Украине со временем. Из-за войны женщина не смогла посетить свою страну и вопрос новых зубов "завис в воздухе".

"В Польше все деньги идут на оплату аренды жилья и питания всей семьи. Мы не беженцы, значит, вся медицина для нас и сейчас платная. Любой визит к врачу стоит от 800 гривен. А стоматология вообще достаточно дорогая", – рассказывает она.

Услуги стоматолога в Польше – в разы дороже, чем в Украине. Впрочем, лечение качественное. Цены на основные стоматологические услуги примерно такие:

консультация стоматолога 800–1600 гривен;

пломбирование зуба –1300-1600 гривен, вместе с лечением канала – 3700 гривен;

удаление зуба – от 1500 гривен.

отбеливание – от 4000 гривен.

По словам Светланы Иващук, даже установка имплантов в Украине ей обходится в разы дешевле.

"Если в Украине импланты под ключ стоят 200 долларов, то в Польше – 600 долларов. Когда мне озвучили цены в польской стоматологии за пару зубов, я им сказала, что в Украине за эти деньги всю челюсть могла бы себе сделать", –рассказала она.

Наша собеседница говорит: украинцы из Польши действительно ездят в Украину на несколько дней полечить зубы у наших стоматологов, иногда на выходные. Она ждет оформления карты поляка, чтобы съездить к врачу в Киев и иметь право вернуться назад.

Фото: Услуги стоматолога в Украине намного дешевле (pixabay.com)

Беженцев лечат бесплатно, но неохотно назначают препараты

Киевлянка Галина Дмитриевская переехала в деревню вблизи Роттердама в начале лета этого года. По дороге простудилась, а сразу по приезде у нее обострилась аллергия. Она попала к врачу, когда еще не имела статуса временной защиты, и переживала, что ее не примут или придется платить.

"Я столкнулась с нидерландской медициной в первые дни пребывания. После переезда сильно чихала и кашляла, глаза слезились, поднялась температура. Удалось попасть к врачу оперативно, через день. Повезло, потому что один из волонтеров смог меня записать к врачу, у которого случайно было "окно".

Но антигистаминные почему-то врач не прописал. Сказал: "носите с собой платок". Но я назвала лекарство, которое принимала от аллергии в Украине, и только после моих просьб и уговоров мне выписали рецепт на аналоговый препарат", – вспоминает женщина.

По ее словам, несмотря на отсутствие у нее на тот момент статуса временной защиты, прием был полностью бесплатным. Расходы на это возмещались местной общиной.

"Что бесплатно – это приятно, но удивил подход. Когда в целом неохотно относятся к лекарствам тогда, когда те сразу бы всю проблему решили", – делится мыслями женщина.

Фото: Очереди на обследования могут быть на недели и месяцы (gettyimages.com)

За границей очереди по несколько месяцев на плановые приемы врачей

Галина Дмитриевская перечислила свои наблюдения о медицине в Нидерландах. Недостатками она называет:

очереди по нескольку недель и даже месяцев на любые плановые приемы врачей. Та же ситуация – с УЗИ, МРТ и другими исследованиями.

"В Украине любое исследование даже во время войны можно пройти очень быстро и за сравнительно небольшие деньги. В Голландии это нереально. Не знаю, в чем точно причина. Местные объясняют это тем, что врачей мало, дефицит кадров".

даже европейские врачи могут ставить неправильные диагнозы.

"Знакомая украинка попала к терапевту с болью в колене. Там то колено рассматривали со всех сторон, говорят ничего не видим, езжайте домой. Боль усиливалась, пошла снова. И снова говорят ничего страшного. Поэтому она уехала в Украину и заодно обследовалась. Нашли доброкачественную опухоль».

Преимущества медицины в Нидерландах по мнению Галины Дмитриевской:

при острых состояниях (аппендицит, камни в желчном) можно рассчитывать на операцию врачами-профессионалами, на качественное питание в стационаре. И все это бесплатно.

"Операцию делают на суперкачественном оборудовании. Питание в соответствии с советами врача, и все очень качественное. Вспоминаю сразу, как кормили в больнице Киева. Разница колоссальная", – сравнивает украинка.

в бесплатные услуги, покрываемые государством, могут входить стоматология, слуховые аппараты и даже кардиостимуляторы.

"У нас за все это нужно в основном платить", – говорит она.

отсутствие коррупции и взяток. Это здесь считается неприемлемым.

Она не удивлена тем, что многие украинские едут домой на обследование и лечение.

"Что бы ни говорили о медицине в Европе, у нас специалисты тоже далеко не так плохи, как кто-то думает. И попасть на прием можно гораздо быстрее", – говорит наша собеседница.

Напомним, мы писали, что украинцы назвали причины, почему будут возвращаться домой.