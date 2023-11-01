Предстоящие изменения. Будут ли украинцам отказывать в убежище в Ирландии

Правительство Ирландии еще ничего не решило по сокращению поддержки украинских беженцев. Совместный меморандум министерства подготовят в ближайшие недели.

В то же время в правительстве отмечают, что украинцев и дальше будут рады принимать в стране, сообщает РБК-Украина со ссылкой на irishexaminer.com.

Хотя правительство Ирландии хочет привести свою программу приема украинцев в соответствие с другими странами ЕС, изменения должны учитывать возможности размещения, а также ресурсы социального обеспечения, образования и здравоохранения, отметил премьер-министр Лео Варадкар.

По его словам, правительство еще никаких решений не приняло – над общим пакетом предложений должны поработать несколько министерств.

"Если и когда мы все-таки внесем изменения в предложения для украинских беженцев приехать сюда, это будет не один департамент. Мы просто еще не на этом этапе, но, возможно, в ближайшие несколько недель", – сказал Варадкар.

Премьер-министр считает, что "есть смысл" привести поддержку Ирландии в соответствие с тем, как другие страны ЕС принимают украинских беженцев. Но про отказ в убежище не идет.

"Мы не собираемся никого возвращать. Ни одному украинцу, который приезжает в Ирландию, не скажут, что ему здесь не рады. Никто, кто приезжает из других частей света и ищет международную защиту, не будет вынужден уехать. Их заявления обработают", – подчеркнул глава правительства.

Власти Ирландии продолжают программу строительства модульных домов для беженцев из Украины. До конца года будет завершено 310 домов из 700 запланированных. Остальные должны быть готовы с апреля по июль 2024 года.

Напомним, мы писали, что в Ирландии планируют существенно сократить поддержку украинцев Речь идет о предоставлении бесплатного жилья новоприбывшим только в первые 3 месяца.

Также мы рассказывали, что новоприбывшие украинцы будут размещаться в модульных домиках на территории парков. Также в стране приспосабливают выставочный центр и устанавливают кабинки.

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