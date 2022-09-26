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Самый крупный аэропорт Польши перестал впускать россиян в страну: детали

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Понедельник 26 сентября 2022 12:40
Самый крупный аэропорт Польши перестал впускать россиян в страну: детали Фото: Аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Самый крупный аэропорт Польши в Варшаве перестал впускать россиян в страну.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Wyborcza.pl.

С понедельника, 26 сентября, граждане России не могут пересекать границу Польши в аэропорту имени Шопена.

"По распоряжению Министерства внутренних дел и администрации Польша ужесточила ограничения на въезд для граждан России", — говорится в сообщении аэропорта имени Шопена.

В издании отмечают, что такое решение стало результатом договоренностей между премьер-министрами Польши, Эстонии, Литвы и Латвии. Была разработана совместная региональная позиция относительно поездок россиян.

Согласно новым правилам, гражданам Российской Федерации запрещается въезжать на территорию Республики Польша через внешнюю границу с 19 сентября 2022 года в хозяйственных, спортивных, туристических или культурных целях.

Запрет также распространяется также на въезд через воздушные и морские пограничные переходы. Это положение — также в аэропорту имени Шопена — будет применяться с понедельника, 26 сентября.

"Инициатива направлена ​​на то, чтобы мобилизовать оставшиеся государства-члены Евросоюза и его институты на выработку общей позиции по ограничению иных, кроме абсолютно необходимых, поездок граждан России", — информирует МВД Польши.

В новых ограничениях на въезд в Польшу и страны Балтии делают исключения для определенных категорий россиян, в том числе "диссидентов", "гуманитарных лиц", членов семей и обладателей видов на жительство в странах ЕС.

Напомним, мы писали, закроет ли Европа въезд убегающим от мобилизации россиянам.

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