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Массовый выезд. В Польше назвали еще одну причину возвращения украинцев домой

Фото: Возвращение из-за границы (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше отмечается сокращение числа украинских беженцев. Ожидается, что осенью в польских школах станет меньше детей из Украины.

Возвращение в украинские школы называют одной из причин возвращения беженцев из Польши, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

В начале 2023 года в Польше насчитывалось 955 тысяч украинцев со статусом PESEL UKR. Сейчас беженцев меньше, по некоторым оценкам – на 15-20%, отметил президент Объединения украинцев в Польше Мирослав Скирка.

"Многие беженцы планировали вернуться в Украину по окончании учебного года. Чтобы их дети с сентября могли вернуться в украинские школы", – пояснил он.

Такие планы покинуть Польшу, несмотря на войну, связаны с тем, что в польских школах нет важных предметов, которые есть в украинских школах.

"Речь, среди прочего, об украинском языке и истории Украины. Чем дольше перерыв в преподавании таких предметов, тем труднее этим детям будет вернуться в украинскую школу", – рассказал Мирослав Скирка.

По его словам, в Польше остались преимущественно беженцы, которые намерены проживать в Польше длительное время или осесть навсегда. Значительная часть из них – образованные и обеспеченные люди.

"73% совершеннолетних беженцев из Украины нашли легальную работу в Польше, а более 30 000 человек из этой группы создали компанию в этой стране", – отметил он.

В то же время, часть беженцев выезжают из Польши в Германию. Это связано с лучшим социальным обеспечением и бесплатным жильем. Предыдущие опросы свидетельствуют, что в Германии хотели бы навсегда остаться 37% беженцев, тогда как в Польше – около 19%.

Между тем, польские предприниматели призывают свое правительство принять меры, чтобы побудить украинских беженцев оставаться в Польше, ведь от этого зависит уменьшение дефицита рабочей силы.

Напомним, мы сообщали, сколько украинцев получили виды на жительство в Польше.

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