Обращаются меньше. Сколько украинцев получили виды на жительство в Польше

Украинским беженцам в Польше с апреля разрешили обращаться за получением разрешения на временное проживание вместо временной защиты. Такая легализация имеет ряд преимуществ.

Но за видами на жительство в 2023 году обратилось гораздо меньше украинцев, чем в прошлом году, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Почти вдвое меньше видов на жительство, чем в прошлом году

Согласно официальным данным, за 8 месяцев 2023 года гражданам Украины в Польше выдали почти 131,4 тыяч разрешений на проживание – карт временного или постоянного побыту. Между тем, за аналогичный период 2022 года управления выдали украинцам 227,5 тысячи соответствующих разрешений на проживание.

В то же время снизилось и количество отказов или прекращения рассмотрения заявлений по разным причинам. Если с начала 2023 года таких случаев было 7,7 тысяч, то за аналогичный период 2022 года негативных решений по картам побыту для украинцев было в 3 раза больше – 24,7 тысячи.

Такая статистика связана с тем, что украинцы реже обращались за видами на жительство. Если в 2023 году граждане Украины подали в Польше 185,4 тысячи заявлений на получение карт побыту, то за 8 месяцев 2022 года – 321,1 тысячи.

Фото: Украинцы в Польше не спешат просить карты побыту (gettyimages.com)

Кто имеет право получить вид на жительство и какие его преимущества

С 1 апреля украинские беженцы со временной защитой могут подавать документы на карту побыту. Это разрешение на временное пребывание дает возможность свободного перемещения в другие страны Европы и доступ к рынку труда на срок до 3 лет.

Получить вид могут только:

официально трудоустроенные граждане Украины;

те, кто выполняет в Польше высококвалифицированную работу (ученые, инженеры, работники IT-сферы);

граждане Украины, открывшие предпринимательскую деятельность.

Заявление подают воеводе в уженд воевудский (управление – ред.) по месту жительства.

Отмечалось, что если беженец отвечает всем требованиям, вид на жительство могут выдать на срок до 3 лет. Если бежавший от войны не отвечает всем требованиям, но его целью пребывания является работа, карту побыту он все равно получит, но сроком на год. Законом предусмотрено, что отказов не последует.

Фото: Право получить вид дает трудоустройство (freepik.com)

С получением положительного решения относительно вида на жительство беженцы теряют временную защиту, но у них сохраняются льготы.

Напомним, мы писали, что польские предприниматели призывают правительство убедить украинцев остаться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.