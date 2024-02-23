Живописное побережье. В популярной локации Италии появится собственный аэропорт

Живописное побережье Амальфи в Италии с разноцветными домами на скалах привлекает около 5 млн туристов в год. Теперь до курортной локации можно будет долететь самолетом, а не добираться на поездах и автобусах.

Аэропорт Салерно Коста д'Амальфи откроется для международных рейсов в июле 2024 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на euronews.travel.

Амальфитанское побережье включено в список ЮНЕСКО. Популярная среди туристов локация – в окружении скалистых гор и цитрусовых рощ.

Хотя миллионы туристов каждый год выбирают это место для отдыха, самый простой способ добраться туда – прилететь в Неаполь, а потом долго ехать поездами и автобусами.

Этим летом ближайший аэропорт – Салерно Коста д'Амальфи – должен начать обслуживать международные рейсы. Первые пассажиры смогут прилететь уже в июле 2024 года.

Аэропорт Салерно Коста д'Амальфи расположен в 45 км к юго-востоку от города Амальфи. Он также находится в 21 км от Салерно, откуда туристы прибывают поездом и пересаживаются на местные автобусы.

Аэродром построили в 1926 году, на протяжении многих лет там были военный аэродром, летная школа, центр пожаротушения и частный аэропорт. В 2016 году его полностью закрыли.

Сейчас там продлили взлетно-посадочную полосу, продолжаются работы над новым пассажирским терминалом, который будет завершен к 2027 году.

Сообщается, что с 11 июля испанская бюджетная авиакомпания Volotea запускает рейсы из аэропорта Салерно Коста д'Амальфи. В частности, маршруты будут включать Верону и Катанию в Италии и Нант во Франции.

Напомним, мы писали, что Ryanair запускает новые рейсы в южный регион Италии, который называют европейскими Мальдивами.

Также авиакомпания Ryanair уже запланировала расширение своей географии полетов и добавила рейсы в Италию из Европы с весны 2024 года. В частности, путешествовать в популярные локации можно будет из Польши, Германии, Венгрии, Молдовы, Эстонии, Испании, Франции, Португалии. Также будет новый рейс в Венгрию из Молдовы.