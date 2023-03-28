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От шафранов до сакур. Самые яркие цветочные локации для весеннего путешествия

Новина українською →
Вторник 28 марта 2023 08:00
От шафранов до сакур. Самые яркие цветочные локации для весеннего путешествия Фото: Цветение сакуры в Ужгороде (facebook.com/Андрей Яцуляк)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы этой весной проявляют большой интерес к отдыху на природе. Спрос на цветочные туры вернулся к уровню 2021 года.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, где можно увидеть сказочные локации с цветением весенних цветов.

"Цветы помогают "разгрузиться" после сложной зимы"

Цветочные туры с каждым годом все больше влияют на туризм, рассказал РБК-Украина директор туроператора "Відвідай" Игорь Губилит.

Еще десять лет назад у большинства людей путешествия в цветочные локации ассоциировались с Долиной нарциссов возле Хуста. Сейчас появились весенние путешествия на крокусы (шафраны), тюльпановые поля, дикие тюльпаны, неопалимую купину, объясняет он.

"Сезон уже месяц как начался с подснежников, сейчас цветут крокусы. Спрос на туры достаточно хороший – где-то такой, как в 2021 году. Мы удивлены. Просто люди год провели в стрессе, была непростая зима. Поэтому им нужно разгрузиться и набраться сил, а цветы как раз хорошо в этом помогают", – рассказывает специалист про тенденцию этой весны.

От шафранов до сакур. Самые яркие цветочные локации для весеннего путешествияФото: Сакура цветет во многих городах Украины (pixabay.com)

Когда и куда стоит ехать любоваться крокусами

Одна из самых популярных цветочных локаций на ближайшие недели – село Колочава в Закарпатье.

"Колочавский музей-скасен "Старое село" ежегодно утопает в фиолетовых цветах. Каждую весну здесь наблюдается уникальное природное явление: массово зацветает редкое растение – шафран Гейфеля. Обычно первые цветы появляются с середины марта и массово цветут где-то до середины апреля", –сообщают на странице туроператора "Туры по Украине".

От шафранов до сакур. Самые яркие цветочные локации для весеннего путешествия

Фото: Шафраны в Колочаве (facebook.com/Viktor Pavlysh)

Позже туристы могут увидеть крокусы во время походов в горы. К примеру, на Драгобрате. Богатый крокусами район – горный хребет Черногора. Также массово цветет шафран Гейфеля на хребтах Кострич, Кукул и Скупова.

Сейчас украинцев приглашают полюбоваться шафранами в следующие локации:

  • дендропарк "Березинка" вблизи Мукачево;
  • Долина нарциссов (город Хуст);
  • коллекционный участок центральной усадьбы Карпатского биосферного заповедника (город Рахов).

Какие еще цветочные локации следует посетить весной

Сакура, как правило, зацветает с середины до конца апреля. Она отцветает очень быстро, всего через неделю-полторы.

Дерево японской вишни цветет махровыми розовыми цветами – это одно из самых зрелищных природных явлений весной на городских улицах Черновцов, Ужгорода и Мукачево. Много сакур также растет в Виноградове, Иршаве и Хусте.

От шафранов до сакур. Самые яркие цветочные локации для весеннего путешествия

Фото: Долина нарциссов в Карпатах (guide.karpaty.ua/Любомир Тригубишин)

Тюльпановые поля следует посещать в апреле-мае. Разными сортами можно любоваться несколько недель. Тюльпановые локации есть в разных регионах. Например, в селе Лужаны в Черновицкой области, в селе Свидники близ Луцка, дендропарке "Добропарк" рядом с Киевом или в дендропарке в Кропивницком.

В природе растут также дикие, или черные тюльпаны. Массово эти цветы цветут в пойме реки Днестр в селе Надитичи Львовской области. Правильное название цветков – рябчик шахматный, названный так из-за своей окраски, что напоминает шахматную доску. Эти цветы охраняются законом, потому срывать их нельзя. Но полюбоваться ими туристам не запрещают.

От шафранов до сакур. Самые яркие цветочные локации для весеннего путешествия

Фото: Тюльпаны в Кропивницком (facebook.com/Дендропарк Кропивницкий)

Нарциссами можно любоваться в начале мая. Долина нарциссов находится рядом с городом Хуст в Закарпатье. Это целый природный массив в Карпатском биосферном заповеднике, где узколистный нарцисс растет на общей территории 85 гектаров.

Напомним, мы писали, что поляны Закарпатья покрылись тысячами крокусов.

Также мы рассказывали о самых интересных замках Украины для весеннего путешествия.

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