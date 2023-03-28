От шафранов до сакур. Самые яркие цветочные локации для весеннего путешествия

Украинцы этой весной проявляют большой интерес к отдыху на природе. Спрос на цветочные туры вернулся к уровню 2021 года.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, где можно увидеть сказочные локации с цветением весенних цветов.

"Цветы помогают "разгрузиться" после сложной зимы"

Цветочные туры с каждым годом все больше влияют на туризм, рассказал РБК-Украина директор туроператора "Відвідай" Игорь Губилит.

Еще десять лет назад у большинства людей путешествия в цветочные локации ассоциировались с Долиной нарциссов возле Хуста. Сейчас появились весенние путешествия на крокусы (шафраны), тюльпановые поля, дикие тюльпаны, неопалимую купину, объясняет он.

"Сезон уже месяц как начался с подснежников, сейчас цветут крокусы. Спрос на туры достаточно хороший – где-то такой, как в 2021 году. Мы удивлены. Просто люди год провели в стрессе, была непростая зима. Поэтому им нужно разгрузиться и набраться сил, а цветы как раз хорошо в этом помогают", – рассказывает специалист про тенденцию этой весны.

Фото: Сакура цветет во многих городах Украины (pixabay.com)

Когда и куда стоит ехать любоваться крокусами

Одна из самых популярных цветочных локаций на ближайшие недели – село Колочава в Закарпатье.

"Колочавский музей-скасен "Старое село" ежегодно утопает в фиолетовых цветах. Каждую весну здесь наблюдается уникальное природное явление: массово зацветает редкое растение – шафран Гейфеля. Обычно первые цветы появляются с середины марта и массово цветут где-то до середины апреля", –сообщают на странице туроператора "Туры по Украине".

Фото: Шафраны в Колочаве (facebook.com/Viktor Pavlysh)

Позже туристы могут увидеть крокусы во время походов в горы. К примеру, на Драгобрате. Богатый крокусами район – горный хребет Черногора. Также массово цветет шафран Гейфеля на хребтах Кострич, Кукул и Скупова.

Сейчас украинцев приглашают полюбоваться шафранами в следующие локации:

дендропарк "Березинка" вблизи Мукачево;

Долина нарциссов (город Хуст);

коллекционный участок центральной усадьбы Карпатского биосферного заповедника (город Рахов).

Какие еще цветочные локации следует посетить весной

Сакура, как правило, зацветает с середины до конца апреля. Она отцветает очень быстро, всего через неделю-полторы.

Дерево японской вишни цветет махровыми розовыми цветами – это одно из самых зрелищных природных явлений весной на городских улицах Черновцов, Ужгорода и Мукачево. Много сакур также растет в Виноградове, Иршаве и Хусте.

Фото: Долина нарциссов в Карпатах (guide.karpaty.ua/Любомир Тригубишин)

Тюльпановые поля следует посещать в апреле-мае. Разными сортами можно любоваться несколько недель. Тюльпановые локации есть в разных регионах. Например, в селе Лужаны в Черновицкой области, в селе Свидники близ Луцка, дендропарке "Добропарк" рядом с Киевом или в дендропарке в Кропивницком.

В природе растут также дикие, или черные тюльпаны. Массово эти цветы цветут в пойме реки Днестр в селе Надитичи Львовской области. Правильное название цветков – рябчик шахматный, названный так из-за своей окраски, что напоминает шахматную доску. Эти цветы охраняются законом, потому срывать их нельзя. Но полюбоваться ими туристам не запрещают.

Фото: Тюльпаны в Кропивницком (facebook.com/Дендропарк Кропивницкий)

Нарциссами можно любоваться в начале мая. Долина нарциссов находится рядом с городом Хуст в Закарпатье. Это целый природный массив в Карпатском биосферном заповеднике, где узколистный нарцисс растет на общей территории 85 гектаров.

Напомним, мы писали, что поляны Закарпатья покрылись тысячами крокусов.

Также мы рассказывали о самых интересных замках Украины для весеннего путешествия.

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