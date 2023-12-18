Без магазинов и пекарен. Когда в Германии праздничные дни в декабре и январе

В дни официальных выходных большинство магазинов и торговых центров в Германии не работают. Это касается и больших религиозных праздников.
Какие ближайшие праздничные нерабочие дни в Германии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на телеграмм-канал "Украина/Германия/Беженцы".
Рождественские праздники в Германии длятся три дня с 24 по 26 декабря: Сочельник, Рождество и День святого Штефана, второй день Рождества. Магазины не будут работать 25 и 26 декабря. Некоторые компании могут сделать 24 декабря выходным для своих сотрудников.
Среди ближайших дней, которые также будут праздничными и нерабочими:
В канун Рождества 24 декабря все торговые заведения в Германии работают по сокращенному графику – с 7 утра до 14:00. Затем люди готовятся к Сочельнику.
25 и 26 декабря 95% всех магазинов и даже пекарни закрыты. Но исключения можно найти. Купить необходимые вещи можно в магазинах на вокзалах, в аэропортах и в тех, где у владельцев другая религия (например, турецкие кафе или лавочки).
Напомним, мы писали, как будут работать магазины в Чехии на декабрьские праздники и в какие дни будут выходные.
Также мы рассказывали, как будут работать магазины в Польше в декабре. В этом году даты торговых воскресений перенесли.
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