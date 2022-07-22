Не тільки лотерея. Як отримати грін-карту для життя та роботи у США

Грін-карта або Green Card – документ, отримати який мріють багато людей. Це дозвіл на проживання і роботу в США тим, хто не є громадянином цієї країни. Документ так назвали через специфічний зелений колір. Інша, більш офіційна назва документа – диверсифіковані візи.

Як отримати грін-карту, де перевіряти статус заявки та куди звертатися українцям – у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Що таке грін-карта та як її можна отримати

Грін-карти – широко відомий документ, якому присвячено безліч публікацій у ЗМІ. Green Card часто фігурує навіть у фільмах. Багато хто уявляє його як "заповітний квиток" у американське життя. Також багато хто знає, що таку візу можна отримати, взявши участь у щорічній лотереї. І справді: диверсифікаційна візова лотерея (Green Card Lottery) проходить у США щороку. Втім, отримати грін-карту не так просто.

До слова, у 2017-му тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про низку заходів, які заборонили людям з країн, де більшість населення складають мусульмани, приїздити до США. Потім, навесні 2020 року, Трамп закрив консульства по всьому світу на тлі пандемії COVID. Згодом його адміністрація оголосила про заборону деяких імміграційних віз, стверджуючи, що це необхідно для захисту американської економіки.

В результаті тисячі переможців візової лотереї упустили можливість прибути в США. Згідно з урядовими документами, коли консульства США почали відкриватися влітку 2020 року, чиновники отримали наказ обробляти диверсифікаційні візи в останню чергу.

Які бувають види Green Card

Грін-карту можна не тільки виграти у лотереї. Є кілька видів віз, які надають за різними критеріями.

Імміграція за допомогою виграшу в лотереї Green Card – "Програма Diversity Visa";

Імміграція для роботи/інвестицій – "Категорії зайнятості";

Імміграція для возз'єднання сім'ї – "Сімейні категорії".

Вимоги до подачі заявок, терміни розгляду та інші нюанси відрізняються в залежності від того, на яку візу ви подаєтеся.

Спочатку треба визначити, яка категорія грін-карти вам підходить. Може у вас є родичі в США, пропозиція роботи в США або є ідея для нового бізнесу? Однак є і стандартні процедури для всіх типів грін-карт.

Фото: Грін-карту можна виграти в лотерею або подати документи в рамках однієї з програм (facebook.com/groups stantur)

Виграти грін-карту в лотерею

Найпростіший спосіб її отримати — взяти участь в лотереї грін-карт. Державний департамент США щорічно видає 55 000 грін-карт в рамках програми Diversity Visa. Попри те, що для цього потрібна неабияка частка удачі, цей шлях найбільш доступний для тих, хто хоче втілити в життя свою мрію про життя в США. У людей з кожної країни-учасниці програми шанси на перемогу однакові.

В рамках програми можна подати заявку на участь у розіграші, який проходить щороку. Результати публікуються в певний день: щоб дізнатися їх, треба стежити за анонсами офіційних органів влади. Прийом заявок на 2022 рік завершено: результати оголосили 8 травня цього року.

Інструкції щодо подання заявки на Green Card на 2023 рік можна почитати за посиланням.

Офіційна сторінка подання заявки на грін-карту: dvprogram.state.gov. Заповнення заявки безкоштовне для всіх. З 2004 року заяву на отримання грін-карти необхідно заповнювати й подавати онлайн.

Грін-карта для роботи в США

Є кілька варіантів візи для тих, хто хоче влаштуватися на роботу в Сполучених Штатах. Яка віза потрібна, залежить від типу і умов вашої роботи. Кожен випадок розглядається індивідуально. Вирішальні фактори при прийнятті рішення про робочу візу — ваша кваліфікація, громадянство, скільки ви плануєте працювати в компанії.

Фото: Документ дає право жити і працювати в США тим, хто не є громадянином цієї країни (unsplash.com)

Коли можна отримати Green Card для роботи

Ви отримуєте дуже конкретну пропозицію про роботу на посаду, яку можуть зайняти лише деякі американці. Ваш роботодавець повинен заповнити та подати заявку до USCIS та Департаменту праці; Підприємці та інвестори можуть отримати грін-карту за створення нових робочих місць у США; Деякі категорії віз дозволяють подати заявку самостійно. Для цього потрібно буде довести, що у вас — видатні професійні здібності. Ви можете подати заявку на грін-карту в категорії "іноземці з екстраординарними здібностями"/Aliens with Extraordinary Ability або "Відмова від національних інтересів"/National Interest Waiver. Ви можете подати заявку, якщо відповідаєте певній категорії співробітників. Наприклад, якщо ви — перекладач з однієї з мов Афганістану — пушту або дарі. Або мов Іраку — арабської або курдської. Також, наприклад, якщо ви співробітник великої міжнародної організації.

"Сімейна" грін-карта

Одна з давніх основ програми Green Card — забезпечити, щоб сім'ї залишалися разом, якщо один з членів емігрує до США. Найближчі родичі та особи, які вступили в шлюб з громадянами США або власниками грін-карти, теж мають право на отримання грін-карти. В кожному окремому випадку діють обмеження за категоріями. Таке треба запастися терпінням: дозвіл видадуть не відразу.

Родичі/подружжя власника грін-карти США

Найближчі члени сім'ї власника грін-карти мають право емігрувати в США. Імміграційне законодавство США дозволяє подавати таку заяву наступним категоріям громадян:

Подружжя власників грін-карти

Людям, які вступили в шлюб з власником грін-карти, теж дозволяється емігрувати в країну, якщо шлюб є юридично зобов'язуючим, а не фіктивним. Є щорічна квота на кількість віз, які видають в цій категорії.

Фото: Найближчі родичі власника грін-карти теж можуть отримати такий документ, але нерідко на це йде кілька років (se.usembassy.gov)

Діти власника грін-карти віком до 21 року

Відповідно до щорічних імміграційних квот, існує чітка різниця між неодруженими /незаміжніми дітьми у віці до 21 року і дітьми старше 21 року. Діти до 21 року можуть емігрувати швидше: вони підпадають під категорію "Другої переваги". Однак іноді, судячи з відгуків, їм доводиться чекати грін-карту кілька років.

Діти власника грін-карти старше 21 року

Діти власників грін-карти, які не перебувають у шлюбі і старші 21 року, повинні чекати своєї грін-карти багато років. Такі включені до категорії "Другої переваги", але до підрозділу F2B.

Точний час очікування та імміграційні квоти публікують у візовому бюлетені, який щомісяця випускається імміграційною владою США. Ті ж умови поширюються на усиновлених і нерідних дітей.

Зверніть увагу: На умовах возз'єднання сім'ї власники грін-карти не мають можливості перевозити в США інших родичів, таких як одружені діти, батьки, брати та сестри, бабусі й дідусі тощо.

За певних умов громадяни США також можуть подавати заяви на отримання імміграційної візи для найближчих родичів. Імміграційне законодавство США дозволяє подавати заяву на отримання грін-карти наступним членам сім'ї громадян США:

Найближчі родичі громадянина США: чоловік, незаміжні/неодружені діти віком до 21 року, батьки громадян США (якщо заявник із США старший за 21 рік).

Інші близькі члени сім'ї: незаміжні діти старше 21 року (перша перевага), одружені діти старше 21 року (третя перевага), брат або сестра ("Четверта перевага").

Не довіряйте шахраям: де дізнатися більше про грін-карту

Важливо: Навколо грін-карт за багато років з'явилися різні види шахрайства. Отримати інформацію про видачу такого документа можна тільки в офіційних органах влади США. У посольствах США в різних країнах попереджають, що шахраї можуть розсилати листи про те, що ви нібито виграли в лотерею та отримали заповітну грін-карту. Однак перевірка статусу доступна тільки на офіційній сторінці.

Що кажуть у Посольстві США в Україні

На офіційному сайті Посольства США в Україні можна знайти детальну інформацію про так звані диверсифіковані візи і про те, як їх можна отримати. Посольство проводить співбесіди в Україні за цією програмою з 2012 року.

Як правило, всі заявки на грін-карту обробляються Службою громадянства та імміграції США (USCIS). Після того як USCIS схвалить заявку, заявника запрошують запрошений пройти співбесіду в посольстві США.

Інструкції про подачу на грін-карту в США можна почитати в офіційному документі українською мовою.

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