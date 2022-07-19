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Ірландія зупиняє безвіз для біженців із ЄС заради українців, - Politico

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Вівторок 19 липня 2022 15:46
Ірландія зупиняє безвіз для біженців із ЄС заради українців, - Politico Фото: Українські біженці (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Ірландії ухвалили рішення на рік призупинити дію безвізовоого режиму для біженців з 20 країн Європи. Це дасть змогу збільшити кількість вільних місць для громадян України.

Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на американське видання Politico.

Відповідне рішення уряд країни схвалив у понеділок, 18 липня, після того, як закінчилися вільні ліжка для українців, оскільки всі місця зайняли прибулі з інших держав.

Зазначається, що через це українським жінкам, які разом з дітьми прилетіли до Дубліна минулого тижня, довелося спати на підлозі занедбаної будівлі місцевого аеропорту. Згодом їх перевели до наметового містечка, встановленого неподалід столиці.

Несподіваний потік неукраїнських біженців

В уряді Ірландії пояснили, що така ситуація виникла внаслідок несподівано сильного потоку неукраїнських біженців, які приїжджають з решти Європи. Кількість людей перевищує ту, що була до пандемії COVID-19.

Відтак, безвізовий режим призупинили на 12 місяців для громадян, прибуваючих з 20 країн: Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Ісландії, Італії, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Іспанії, Швеції та Швейцарії.

До слова, міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені заявив, що рішення уряду допоможе захистити українців і представників інших національностей, які змушені рятуватися від збройної агресії Росії проти України.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ірландія скасувала візовий режим для наших громадян. Наразі в країні перебуває близько 43 тисяч українських біженців.

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