Самолетом из соседних стран. Куда лучше ехать на море зимой и какие цены на отдых

Отдых зимой на море – один из лучших способов перезагрузиться и набраться сил. Попасть на курорты в популярных странах украинцы могут с вылетом из соседних стран Европы.

Куда можно поехать на море этой зимой и во сколько обойдется отдых, РБК-Украина рассказала эксперт по подбору туров Марина Казакова.

Спрос на путешествия вырос: где планируют отдыхать украинцы

В этом году у туристических компаний было рекордное количество заявок. Многие туристы соскучились по путешествиям и готовы были платить больше, отмечает Марина Казакова.

При этом из-за бума путешествий после пандемии отельеры подняли цены на 30%. Подорожанию также способствовали глобальные повышения цен на коммунальные услуги, горючее.

"Туристы бронировали отдых на зимние праздники на Мальдивы еще в августе, когда была акция 30-40%. Тогда предлагался бесплатный трансфер – а гидросамолеты стоят 450 долларов на семью из двоих. Также туристы уже начали бронировать отдых в Таиланде", – рассказывает она.

Также она советует отправиться отмечать новый год в ОАЭ – там захватывающий салют, работает вся сфера развлечений.

"Уже бронируют и горнолыжный отдых в Европе. Люди по-прежнему летают в Австрию. А еще стоит выбрать поездку в Финляндию с детьми. Там можно "поставить" ребенка на лыжи и соединить катание с экскурсионной программой: хаски, эльфы, снегоходы, ледовые отели. Из Украины есть экскурсионные автобусы", – делится Марина Казакова.

Фото: Отдых на Мальдивах (pixabay.com)

В какие страны лучше ехать на море зимой

Некоторые экзотические направления, как Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, популярны круглый год, говорит эксперт. Поэтому на Мальдивах остались уже единицы хороших отелей, в которых можно найти номера на новогодний период.

"Мальдивы – это направление раннего бронирования, хотя бы за полтора-два месяца. В противном случае не будет выбора отелей с оптимальным соотношением цена-качество. Или переплатите, или будете выбирать из того, что осталось. Поэтому Новый год на Мальдивах надо покупать еще в сентябре", – отмечает специалист по подбору туров.

С Маврикием и Сейшелами будет похожая ситуация, потому что там дорогой перелет на новогодние праздники.

"Прямыми рейсами можно полететь на Занзибар, Шри-Ланку – поэтому цены очень хорошие. Сейчас нормальное время для бронирования, потому что это острова с обычным спросом", – говорит Марина Казакова.

На Таиланд туристический спрос немного выше, поэтому и отдых немного дороже.

"Египет – единственное из этих направлений, где можно попасть на горящий тур. Но это будет из Варшавы – буквально через два дня до вылета. Вам нужно будет уже сидеть на чемоданах и быстро ехать в Варшаву", – предупреждает она.

Чтобы купаться в море, не стоит ехать в Эмираты – в январе и феврале купаться уже холодно. И на Мадейре зимой будет холодный океан, купаться там не получится. Также эксперт не предлагает рассматривать для зимнего отпуска Карибы, Доминикану, Мексику, Кубу, потому что там стоимость туров – от 150 тысяч гривен на двоих.

"Это курорты, которые очень любят американцы, они уже давно поразбирали себе новогодние даты. Я бы рекомендовала лететь туда уже после праздников", – говорит она.

Фото: Туризм в Таиланде (pixabay.com)

Во сколько обойдется отдых в популярных странах зимой

В этом году доступны прямые рейсы с соседних стран на самолетах авиакомпании SkyUp, отмечает Марина Казакова.

"На борту говорят на родном нам языке, наш персонал, наши самолеты", – рассказвает она о преимуществах перелетов.

По просьбе РБК эксперт приводит примеры стоимости туров, куда можно отправиться зимой по экзотическим направлениям:

Шри-Ланка – перелет на крыльях SkyUp на Boeing 737-800 (с дозаправкой в Бахрейне) из Кишинева. Стоимость туров: 9 ночей от 36 тыс. грн на человека;

Занзибар – прямой рейс SkyUp из Кишинева на самолете Boeing 737-800. Стоимость туров: 7 ночей – от 42 тыс. грн.

Тайланд – перелет с пересадкой 7 ночей от 44 тыс. грн;

ОАЭ – прямым рейсом из Бухареста, Варшавы, Кишинева. Стоимость туров: 7 ночей от 25 тыс. грн.

Мальдивы – рейсы с пересадкой из Бухареста, Варшавы, Кишинева. 7 ночей – от 55 тыс. грн.

Египет – прямые рейсы из городов Европы. Стоимость отдыха: 7 ночей в Шарм-эль-Шейхе в фортмате "все включено" – от 18 тыс. грн на человека.

Напомним, мы писали, как выбрать курорт на Мальдивах на любой кошелек.

Также мы рассказывали, какие живописные острова на Карибах стоит посетить в этом году.

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