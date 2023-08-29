Самолет "Аэрофлота" не удается вернуть из ремонта в Иране: детали

Российская авиакомпания "Аэрофлот" ремонтирует свой самолет Airbus A330 в Иране. Но воздушное судно не вернется в небо, как было запланировано.

Самолет "застрял" в Иране, срок его возвращения перенесли на полгода, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Самолет был доставлен в Тегеран 5 апреля 2023 года для тяжелого технического обслуживания C-check. Этот тип обслуживания самолетов обычно проходит раз в несколько лет.

По данным профильного телеграмм-канала, самолет не будет возвращен в сентябре 2023 года, как планировалось, а дату сместили на март 2024 года.

Недавно гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил, что в компании не довольны сроками выполнения работ.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" больше не может обслуживать самолеты американского производства Boeing и европейского производства Airbus в официальных сервисных центрах из-за наложенных санкций.

В связи с этим впервые в истории решили отправить самолет в Иран. Эта страна находится под западными санкциями десятки лет, и там научились ремонтировать самолеты собственными силами.

В мае авиакомпания Mahan Air сняла видео, как Airbus A330 "Аэрофлота" обслуживают иранские специалисты.

Напомним, мы писали, что российские авиакомпании стали часто отменять рейсы из-за поломки самолетов.

Ранее сообщалось, что российские самолеты не удается повернуть в небо без американских комплектующих.

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