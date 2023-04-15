Только раз в году. Где увидеть самый красивый разлив Десны весной: путеводитель

От рыбалки до экскурсий по пещерам: чем заняться в Мезинском нацпарке в апреле-мае.

Весенний разлив Десны в Черниговской области традиционно собирал много туристов. Наслаждаться природой, все вокруг начинает цвести и оживать, ехали многие путешественники. Так было до вторжения России.

В мирные времена за туристов, которые едут именно за этими видами, конкурировали две самые популярные локации – Деснянский биосферный резерват к северу от Новгорода-Северского и Мезинский национальный природный парк – южнее, где Десна поворачивает на запад. Прошлой весной нацпарк практически не посещали туристы. Сейчас сотрудники парка надеются, что в этом году к ним наконец-то приедут желающие увидеть живописные виды.

О том, почему стоит побывать в этих местах весной и что успеть увидеть до начала мая, TRAVEL РБК-Украина рассказала Лариса Подоляко – ведущий специалист по экологическому образованию Мезинского НПП.

Весенний паводок. Десна уже вышла грунтовые дороги

В этом году в селах, входящих в Мезинский национальный природный парк, кроме весеннего половодья, было еще зимнее. Правда, наблюдали за этим явлением только местные: опять-таки без туристов. Лариса Подоляко говорит, что подобных масштабов этого явления именно зимой за последние годы не помнит.

Метеорологи отмечали столь сильный зимний паводок впервые за 29 лет наблюдений. Он образовался за счет накопления влаги, потому что осень выдалась дождливой. Да и зима была мягкой, с небольшими перепадами температуры, с дождем и мокрым снегом. Длительный период не было слишком низких температур. Это в совокупности и привело к зимнему паводку.

Впрочем, кроме красоты, паводок принес неприятности – местные жители вынуждены были выносить воду из своих погребов: она там появилась в довольно нетипичный период. 8-10 февраля вода в Десне начала спадать, но с середины марта снова прибывает, и так продолжается по сей день.

Видео: Разлив Десны в 2021 году (youtube.com/Игорь Стародубец)

За последние двое суток, например, прибавилось еще 26 сантиметров. Несколько дней поймы уже были превышены более чем на 130 сантиметров. Местами Десна вышла уже на некоторые грунтовые дороги. Лариса Подоляко уверяет, что до конца апреля-начала мая еще можно будет любоваться нынешним чудесным половодьем.

Раноцветные растения и виды: когда лучше ехать в парк

Мезинский национальный парк интересен в любое время года. Каждый сезон открывает его с нового ракурса. Весной, кроме наводнения, можно посмотреть раноцветные растения, которые недавно начали цвести: рясти, анемоны, желтые звездочки.

Пик воды ожидается около 20 апреля. Но прекрасные виды открываются уже сегодня, есть на что посмотреть.

"Десна разлилась так, что когда мы осматриваем пейзажи со смотровых площадок на холмах Мезинского парка, то такое ощущение, что везде бескрайнее море, в котором кое-где виднеются деревья ивняка. А так – сплошная вода. Это лучше раз увидеть, чем сто раз об этом послушать – смотрится все очень живописно", – рассказывает Лариса Подоляко.

Фото: Весенние цветы в Мезинском нацпарке набираются солнца (предоставлены РБК-Украина)

Цветение раноцветных растений будет продолжаться до конца апреля-начала мая, пока деревья не "наденут" листики.

"Это такая особенность приспособления раноцветных растений – они должны успеть отцветать, пока нет листьев на деревьях. Обычно они растут в лесах, и когда на деревьях распускаются листочки, им уже становится темно, нет достаточно света. Поэтому их задача – отцветать, максимально получив солнечные ванны, раньше. И накопить питательные вещества, чтобы перезимовать, а уже на следующую весну снова радовать нас своим прекрасным цветением, обильными разноцветными коврами", – описывает она местную красоту.

Домик путешественника и весенняя рыбалка. Как добраться к парку

Собственным авто добраться до парка – лучший вариант, чтобы не быть привязанным к городскому сообщению. Также есть сообщение с Черниговом: ежедневно ходят автобусы Киев-Деснянское, Чернигов-Радичев.

По нашей просьбе Лариса Подоляко узнала актуальную информацию о рейсах автобусов в парк из Чернигова.

Рейс Чернигов – Разлеты : понедельник, четверг, пятница, воскресенье – отправление – в 14:40, около 18:00 прибывает в Радичев, где есть домик путешественника "Хотинский";

: понедельник, четверг, пятница, воскресенье – отправление – в 14:40, около 18:00 прибывает в Радичев, где есть домик путешественника "Хотинский"; Чернигов – Деснянское : понедельник-пятница, отправление – в 15:35, прибывает в Деснянское около 17:00;

: понедельник-пятница, отправление – в 15:35, прибывает в Деснянское около 17:00; Чернигов – Короп: отправление в 15:00 и 18:03 понедельник, вторник, четверг, пятница. Проходит через Городище, где находится дом путешественника "Затишок". Ежедневно рейс Чернигов-Короп – в 12:20, 14:00, 14:50, 16:30.

Отправление этих автобусов – с автовокзала Чернигов-1. Билет стоит около 250 гривен.

Фото: Вода в Десне продолжает прибывать (предоставлено РБК-Украина)

"В Радичеве есть домик путешественника, где можно остановиться переночевать. Еще один – в Городище. Поэтому разместиться есть где. Если вы едете общественным транспортом, придется заночевать, ведь такого сообщения, чтобы одним днем приехать и вернуться в город, нет. Стоимость проживания в домике в отопительный период – всего 170 гривен с человека, в неотапливаемый – еще дешевле, 130 гривен за ночь с человека. Единственный нюанс – питание самостоятельное. Магазины есть, но если нужны деликатесы, то лучше все взять с собой", – рассказывает сотрудница парка.

У местных всегда можно приобрести молочные продукты, мед. Можно взять удочку и сходить порыбачить, а на вечер сварить вкусную уху. Сейчас в реках период нереста, но есть места, где даже сейчас разрешено ловить, соблюдая правила ловли рыбы в этот период.

Дворец, музеи и церковь. Архитектурные достопримечательности края

Кроме природных объектов, на территории парка действуют два музея. Мезинский археологический научно-исследовательский музей имени Василия Куриленко, расположенный рядом с раскопом всемирно известной мезинской палеолитической стоянки. Она известна в Украине и даже за ее пределами.

На месте стоянки есть фотозона, деревянная скульптура мамонта, заложен шурф, дающий представление посетителям о том, как проходят археологические исследования.

Фото: Вековые дубы на территории парка (предоставлено РБК-Украина)

"Наш музей интересен еще и тем, что является одним из самых больших в Украине. К тому же он создан одним человеком – местным археологом, краеведом, художником Василием Куриленко. Часть экспонатов размещается в селе Деснянское. Можно посмотреть комнату-музей Куриленко, которая когда-то была его рабочим кабинетом. В селе Городище, где домик путешественника, действует природоохранное отделение. Есть комната этнографии, где собраны вещи конца 19-начала 20 века, разный инвентарь и одежда того периода", – перечисляет музейные объекты гид.

Территория парка – 31 тысяча гектаров, в нем находятся 17 населенных пунктов. В каждом селе – своя изюминка, уверяет Лариса.

Фото: Одна из местных церквей (предоставлено РБК-Украина)

"В Радичеве, к примеру, это церковь 1823 года. Она была разрушена во времена Второй Мировой войны, но сегодня ее восстанавливают. Интересны также многовековые деревья, которые сохранились на территории парка. В частности, дубы. Больше всего их сосредоточено в окрестностях и в самом заказнике "Рыхловская дача". Там и 800-летний, и 500-летний дуб. Есть и дуб, который в своем стволе может вместить до десяти человек. Детей может вместить еще больше. С ним связаны разные легенды и рассказы, которые мы рассказываем своим посетителям на экскурсиях", – рассказывает она.

В Рыхлах есть величественный Свято-Николаевский монастырь. Он в период своего расцвета имел пять каменных храмов. В 20-е годы прошлого века его закрыли, и каменные церкви разобрали. Сохранились до наших дней только кельи. Но монастырь с 2004 года восстанавливают. В частности, открылась сначала деревянная церковь.

Монастырские пещеры и дворец, который годами приходит в упадок

Интересные объекты – сохранившиеся с 17 века монастырские пещеры, вырытые монахами. Они пригодны для прохождения, но, в отличие от пещер Антониев в Чернигове или пещер Лавры в Киеве, они не имеют ни укреплений, ни освещения.

Фото: Пик разлива ожидают в 20-х числах апреля (предоставлено РБК-Украина)

"Если хочется немного адреналина, можно сходить. Как показывает практика предыдущих лет, среди туристов всегда находятся желающие посетить пещерный комплекс. И у меня пока нет ни одного экскурсанта, который бы вышел оттуда недовольным", – уверяет собеседница.

На территории парка находятся дворец Румянцева-Задунайского в селе Вишеньки. Дворец и церковь рядом с ним были построены в 1877 году. Строились они до приезда императрицы Екатерины генералом-губернатором Петром Румянцевым-Задунайским. В свое время шли разговоры о восстановлении дворца. Но, к сожалению, дальше обсуждений это не последовало. В настоящее время территорию вокруг дворца можно посещать в сопровождении сотрудников парка.

Фото: Дворец Румянцева-Задунайского в селе Вишенки (предоставлено РБК-Украина)

"Внутрь мы не ходим, потому что там протекает крыша. Сохранился рыцарский зал с аутентичной лепниной времен основания дворца. Но, к сожалению, само сооружение находится в очень плохом состоянии. Там поток крыши, и очень жаль, что это скоро приведет к гораздо более серьезным разрушениям. Энтузиастов, которые взялись бы деньги на перекрытие крыши, нет. В церкви, которая находится рядом и которая строилась в одно время с дворцом, крышу удалось перекрыть – священник нашел на это средства. Денег даже хватило части средств на ремонт фасада", – рассказывает Лариса Подоляко.

Авторы фото, использованных в тексте: Подоляко Л.П., Науменко Л.М., Наливайко А.Е., Усок М.М.

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