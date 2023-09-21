Не только язык. С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Хорватии

В Хорватии нашли убежище более 23 тысяч украинцев. Несмотря на поддержку властей и людей, украинцы сталкиваются с трудностями при устройстве своей жизни.

Какие проблемы мешают интеграции украинцев в этой стране, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на balkaninsight.com.

Хорваты гостеприимно приняли украинцев с первых дней войны, оказывали всестороннюю поддержку и приносили все необходимые вещи. Сейчас Хорватия предоставляет единовременную помощь в размере около 300 евро, оплачивает проживание и связанные с этим расходы.

В больших городах работают дневные центры для украинцев, где они могут встречаться, обмениваться информацией, искать юридическую помощь и консультации и организовывать мастер-классы для детей.

Больше всего беженцев поселились в столице Загребе, в прибрежной Сплитско-Далматинской жупании и северном регионе Приморье-Горский Котар вокруг порта Риека.

Такой приток людей резко контрастирует с десятилетиями эмиграции хорватов, повлекшей демографический кризис. Но украинцы могут не остаться в стране, считает представитель украинского национального меньшинства Загреба Виктор Филима.

"Это люди, которые в Украине чем-то владели и строили свою жизнь. Обязательным условием для того, чтобы остаться, есть некая система, которая позволит им это делать и здесь", – отметил он.

Фото: Поддержка Украины в Хорватии (unsplash.com)

Хорватия не может предложить такой же социальной поддержки, как Германия и другие более богатые страны Западной Европы, и это побуждает многих украинцев ехать дальше на запад. По мнению Виктора Филимы, несмотря на "фантастический прием" хорватов, украинцы выезжают в Канаду, Испанию или Ирландию, если не видят перспектив в Хорватии.

"Наибольшая проблема – с трудоустройством, тем более, что у нас много высокообразованных людей: докторов наук, профессоров, которые сейчас занимаются чем угодно, что могут делать", – рассказала Оксана Мартынюк, которая живет в этой стране более 20 лет и является профессором университете.

Украинцам предлагают курсы хорватского языка, но их мало, и они слишком короткие.

"Курсы были организованы, но они не стандартизированы. В Германии на каждый уровень дается 600 часов языка, у нас было всего 70 часов. Это помогло, но хотя мы быстро учимся, мы все равно совершаем ошибки", – рассказала одна из беженок.

Одна из проблем – признание образования, обращает внимание Виктор Филима. В то время как в Германии, Польше и других странах ускорили процесс признания дипломов, в Хорватии процесс может занять от 2 до 5 лет, и только начало стоит около 1300 евро.

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