ua en ru
Чт, 21 сентября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не только язык. С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Хорватии

Четверг 21 сентября 2023 18:14
UA EN RU
Не только язык. С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Хорватии Фото: Город в Хорватии (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Хорватии нашли убежище более 23 тысяч украинцев. Несмотря на поддержку властей и людей, украинцы сталкиваются с трудностями при устройстве своей жизни.

Какие проблемы мешают интеграции украинцев в этой стране, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на balkaninsight.com.

Хорваты гостеприимно приняли украинцев с первых дней войны, оказывали всестороннюю поддержку и приносили все необходимые вещи. Сейчас Хорватия предоставляет единовременную помощь в размере около 300 евро, оплачивает проживание и связанные с этим расходы.

В больших городах работают дневные центры для украинцев, где они могут встречаться, обмениваться информацией, искать юридическую помощь и консультации и организовывать мастер-классы для детей.

Больше всего беженцев поселились в столице Загребе, в прибрежной Сплитско-Далматинской жупании и северном регионе Приморье-Горский Котар вокруг порта Риека.

Такой приток людей резко контрастирует с десятилетиями эмиграции хорватов, повлекшей демографический кризис. Но украинцы могут не остаться в стране, считает представитель украинского национального меньшинства Загреба Виктор Филима.

"Это люди, которые в Украине чем-то владели и строили свою жизнь. Обязательным условием для того, чтобы остаться, есть некая система, которая позволит им это делать и здесь", – отметил он.

Не только язык. С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в ХорватииФото: Поддержка Украины в Хорватии (unsplash.com)

Хорватия не может предложить такой же социальной поддержки, как Германия и другие более богатые страны Западной Европы, и это побуждает многих украинцев ехать дальше на запад. По мнению Виктора Филимы, несмотря на "фантастический прием" хорватов, украинцы выезжают в Канаду, Испанию или Ирландию, если не видят перспектив в Хорватии.

"Наибольшая проблема – с трудоустройством, тем более, что у нас много высокообразованных людей: докторов наук, профессоров, которые сейчас занимаются чем угодно, что могут делать", – рассказала Оксана Мартынюк, которая живет в этой стране более 20 лет и является профессором университете.

Украинцам предлагают курсы хорватского языка, но их мало, и они слишком короткие.

"Курсы были организованы, но они не стандартизированы. В Германии на каждый уровень дается 600 часов языка, у нас было всего 70 часов. Это помогло, но хотя мы быстро учимся, мы все равно совершаем ошибки", – рассказала одна из беженок.

Одна из проблем – признание образования, обращает внимание Виктор Филима. В то время как в Германии, Польше и других странах ускорили процесс признания дипломов, в Хорватии процесс может занять от 2 до 5 лет, и только начало стоит около 1300 евро.

Раньше мы рассказывали, почему украинские беженцы в Чехии оказались в непростой ситуации.

Также мы писали, какую пользу принесла миграция украинцев европейским странам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине Хорватия
Отдых в Украине
Мнения
Алексей Войцеховский
Настоящее сердце Гуцульщины. Во сколько обойдется отдых в Верховине осенью
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "На море и в горы"
Ирина Савина
Проезд за 49 евро. В каких странах ЕС действуют бюджетные абонементы за транспорт
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Виктор Шатров
История из 1920-х. Как украинские Карпаты стали центром активного туризма
Виктор Шатров
историк публицист, блогер
Роман Маленков
От Выговского до Хмельницкого. Где похоронены творцы украинской государственности
Роман Маленков
путешественник, краевед, директор компании "Україна Інкогніта"
Все мнения