Ажиотаж и переполненные отели. Как сэкономить деньги, планируя отдых за границей

Если вы бронируете пакетный тур с большим количеством дней отдыха, это помогает вам сэкономить деньги, пишут на туристических сайтах. Но на одном из сервисов бронирования проанализировали 400 турпакетов от известных компаний и пришли к выводу, что продление отпуска до 11 ночей вместо 10 стоило дешевле только в 26 случаях.

Другими словами, в 93,5% предложений меньше отдыхать оказалось дешевле. Тем не менее многие все же сообщают, что бронирование более длительного отпуска может сэкономить ваши деньги.

Для TRAVEL РБК-Украина специалист по подбору туров Марина Казакова рассказывает, так ли это, и как в целом сэкономить, чтобы отдохнуть летом за границей и потратить при этом не много денег.

Ранее бронирование и доплаты за номер. Как стоит бронировать туры

Один из главных "секретов", как сэкономить при покупке тура – это ранее бронирование, говорит Марина Казакова. По ее словам, тогда не надо будет и доплачивать за номер, и можно найти много хороших вариантов для отдыха.

"Мои туристы, которые как раз сейчас отдыхают в отеле на Мадейре, бронировали тур за три недели до вылета. Стоимость номера была 1970 евро. Ради интереса уже за 5 дней до вылета я еще раз просмотрела стоимость и увидела, что цена поднялась на 300 евро. Поэтому если бы мои туристы бронировали за 5 дней до вылета, то 100% переплатили бы 300 евро", – приводит она пример.

При этом когда туристы бронировали отдых даже сравнительно заранее, самых дешевых номеров в категории mountain view (с видом на горы) уже не было. Были другие категории, например, с видом на бассейн.

Фото: Бронируя тур заранее, вы можете избежать дополнительных затрат (unsplash.com)

"Если бы клиенты обратились ко мне на два месяца раньше, им бы удалось ее сэкономить 300 долларов просто потому, что мы бы взяли первую категорию номера. Именно она на момент их бронирования оказалась недоступной. Когда туристы прилетели в отель, им дали хороший номер. Но оказалось, что отель полностью заполнен на 100%", – говорит специалист.

Если бы им номер не понравился, то отель ввиду заполненности не мог бы дать им альтернативный даже с доплатой. Потому что мест просто не было. Номер даже с доплатой за 300 евро освободится через три дня.

"Тут надо понимать, что после снятия COVID-ограничений туристы из разных стран стали активно путешествовать. Стали ездить буквально все – путешественники из США, европейских стран. И теперь отели заполнены, поэтому стоит планировать поездку заранее", – отмечает Марина Казакова.

Она приводит еще один пример цен. Стоимость тура в 2021 году в Грецию с вылетом из Киева на 7 ночей для 2 человек стоила 22 889 грн включительно с перелетом, проживанием в гостинице, питанием "завтрак/ужин", трансфером и медицинской страховкой. Сейчас такой же тур с вылетом из Кишинева стоит 62 926 грн. Но в Кишинев из Украины еще нужно доехать. Поэтому следует дополнительно заложить на трансфер примерно 6000 грн на семью из двух человек.

По ее словам, если вы видите при поиске туров хороший вариант номера в отеле, то стоит его брать сразу. Иначе можно "часть отпуска провести не в том номере, который вы изначально хотели". А переселиться в другой номер на месте после приезда – так получается не всегда.

Обеды в подарок. Как искать акции и скидки в отелях

Если вам нравится определенный отель или регион, куда вы хотите поехать, можно подписаться на соцсети или почтовые рассылки, чтобы узнавать про разные акции.

"Это может помочь сэкономить. Вам могут присылать письма о "секретных" предложениях, распродажах. Например, часто в отелях бывают ужины в подарок. Или если вы заказывали завтрак и ужин, то вам могут добавить full board, то есть бесплатный обед, или могут добавить напитки", – рассказывает Марина Казакова.

Фото: Следя за новостями от отелей, можно найти скидки или бонусы для туристов (unsplash.com)

Но чаще всего акции касаются ночевок в отелях. Например, если вы забронировали 7 ночей, могут предоставить еще две ночи в подарок. Или при бронировании на 14 дней – даже 5 дней бонусом.

"Понятно, что такие подарки обычно не дают на короткие бронирования до 5-6 ночей. Это невыгодно отелю. А вот на более долгий отдых – вполне", – замечает турагент.

Гибкие даты. Как сэкономить половину стоимости на перелете

Еще один совет при бронировании туров – смотреть сразу несколько дат, быть гибким в выборе.

"Очень удобно и можно купить тур дешевле, если даты вашей поездки гибкие. Советую не смотреть тур сугубо на одну дату. К примеру, только на 19 июля и все. Лучше смотреть в диапазоне плюс-минус одной недели. Нередко бывает, что перелет на 19 июля стоит 200 долларов, а на два дня позже – сразу на 50% ниже. То есть при планировании отпуска, если хотите сохранить средства, надо быть гибким", – советует турагент.

Еще также надо просчитывать разные варианты отдыха, а не один. Тогда больше выбор, и можно найти выгодные предложения.

Фото: В одном из отелей скидка действует на проживание от 7 ночей (скриншот/Марина Казакова)

Еще пример:

"Мы клиентам считаем тур на 7 ночей, 8 и 9 ночей. Просите своего турагента смотреть сразу стоимость туров с питанием "только завтрак" и "завтрак ужин". Например, вы смотрите "только завтраки", а те временем в этом отеле – скидка и ужин в подарок. Поэтому есть смысл просчитывать максимальное количество версий и вариантов на разное количество дней и разные форматы отдыха", – добавляет Казакова.

Она приводит некоторые примеры, когда туры на большее количество дней стоят дешевле.

10 ночей – дешевле, чем 9:

Цена за отдых в одном из отелей за 7 ночей:

При этом цена на 15 ночей такая:

"Обращаю внимание, что в некоторые даты на 15 ночей дешевле, чем 14. Также не стоит забывать о том, что есть отели, где дети могут отдыхать бесплатно. Есть такие акции у отелей. Это часто предлагают в отелях Турции, Египта. И пусть ваш отдых ничего не омрачит!", – подводит итог эксперт.

Напомним, в разгар лета на Шацких озерах Волынской области начался туристический сезон. На выходных на пляжах был аншлаг.

Также Марина Казакова рассказывала РБК-Украина, как спланировать поездку без лишних хлопот и дала советы женщинам, которые едут за границу впервые.

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