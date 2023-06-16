Впервые за границу. Как спланировать поездку без лишних хлопот: советы женщинам

Как бронировать билеты и искать туры, если у вас нет большого опыта в планировании поездок – в колонке для РБК-Украина.

Этим летом немало женщин уезжают за границу без мужчин. Многим нужно вывезти на оздоровление детей или родителей, и отпуск они планируют в новых условиях.

Для тех, кто не имеет большого опыта в планировании самостоятельных путешествий или едет за границу впервые, в колонке для TRAVEL РБК-Украина специалист по подбору туров Марина Казакова собрала наиболее актуальные советы о том, как приготовиться к путешествию.

"Путешествуете впервые за границу без мужа? Расскажу вам, как организовать путешествие без стресса. Из-за военного положения мужчины призывного возраста не выездные за границу, поэтому женщины везут на оздоровление детей без сопровождения. Конечно, это не комфортно, но мы сильные и найдем выход. Я собрала для вас советы, которые помогут облегчить организацию поездки", – говорит специалист.

Выбирайте популярные среди украинцев направления

Если вы плохо владеете английским языком, то выбирайте курорты, где есть украиноязычный персонал (например, Турция, Италия, Греция, остров Крит). Или выбирайте страну, язык которой интуитивно вам понятен (Словения, Черногория, Хорватия, Болгария). Вам будет спокойнее, ведь при любых обстоятельствах люди поймут и помогут. Если вы уверены в знании иностранного языка, не ограничивайте себя в выборе.

Ищите прямые перелеты или маршруты с минимальными транзитами

Так вы избежите возможных проблем с потерей багажа, а также момента, когда первый рейс опоздал и на второй рейс вы не успеваете.

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Фото: Стоит искать прямые перелеты без транзитов (Ирина Савина)

Проверьте актуальные правила выезда за границу

Для въезда в ЕС вам нужен биометрический паспорт или обычный паспорт с визой (или наличие вида на жительство). Проверьте также срок действия паспорта.

Обратите внимание. Если для пересечения наземной границы через Румынию или Польшу достаточно паспорта, в котором срок действия остался 1 месяц, то на самолет с таким паспортом не посадят! В основном для авиасообщения срок действия паспорта за 6 месяцев до его истечения. Некоторые авиакомпании разрешают за 3 месяца.

Перед покупкой билета уточните у авиакомпании, какой у них разрешен срок действия паспорта. К примеру, ваш паспорт имеет срок действия до 01.12.2023 года. Тогда начиная с 1 июня по нему в большинстве авиакомпаний уже нельзя лететь.

Проверьте, нужна ли доверенность на вывоз ребенка

Информация может меняться, поэтому перед поездкой на горячей линии таможни уточняйте актуальную информацию. Особенно это касается несовершеннолетних детей, уезжающих без сопровождения взрослых. Или в сопровождении 3-х человек без родителя. Будьте внимательны. В этих случаях требуется доверенность.

Фото: Правила выезда с детьми тоже нужно проверить и подготовить нужные документы заранее (Geetty Images)

Уточните, посадят ли в самолет с пролонгированным паспортом

Бывали случаи, когда отказывали, поэтому я рекомендую все же сделать новый паспорт. Сейчас его можно оформить во многих странах Европы. Также это касается тех, чьи дети вклеены в паспорт. Уточните, позволяет ли авиакомпания лететь с таким паспортом.

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Купите путевки у украинских туроператоров или туристических агентов

Вам не придется искать, как зарегистрироваться на рейс, беспокоиться, что вас не встретят или не поселят в отель. Вся ответственность за вас лежит на туроператоре. И если с туристом что-нибудь случится, то туроператора могут лишить лицензии. Поэтому о вас позаботятся. К тому же еще и помогут найти трансфер в аэропорт.

Не доверяйте всем подряд группам в социальных сетях

В последнее время участились случаи, когда в разных группах публикуют объявления аренды недорого (ниже рыночной цены) апартаментов или гостиниц. Пишут, что это бронирование напрямую или через владельца. А по приезду оказывается, что номер занят. Или не соответствует тем фото и описанию, как и вы видели на сайте.

Не платите никому на личные карты

Если вы покупаете авиабилеты, то берите их напрямую на сайте авиакомпании. Или с помощью авиакассира. Отели бронируйте либо на сайте, либо на агрегаторах. Но прочтите сначала отзыв о самом агрегаторе и выясните, можно ли ему доверять.

Фото: Часто можно встретить объявления о продаже туров по слишком низким ценам. За ними могут стоять мошенники (коллаж РБК-Украина)

Избегайте оплаты на карты посторонних лиц. Просите официальный счет и договор на услуги. За последнее время многие турагентства закрылись, и я лично знаю минимум 20 турагентов, которые больше не работают и сменили деятельность. Свято место пусто не бывает! Поэтому уже начали появляться нечестные люди, которые предлагают заведомо очень низкую цену и просят оплатить карту подписку или полную оплату. А потом просто исчезают с радаров.

Рассматривайте групповые туры с сопровождающим

Такие туры возможны во всех странах Европы. Они могут быть как авиа, так и автобусные с выездом из Киева, Одессы, Черновцов, Львова, Ужгорода или из городов Европы. Это не обязательно экскурсионные туры: есть еще варианты с отдыхом на море. В этом случае вы можете быть спокойны, ведь вас постоянно сопровождает профессиональный стюарт или гид. Бонус: он будет украиноязычным.

Избегайте кооперации с незнакомыми людьми

Если вы не знакомы с человеком лично, то лучше не ехать за границу вместе. Хотя бы потому, что у вас и так высокий уровень стресса, а рядом еще будет человек, от которого можно ожидать что угодно.

Возьмите с собой нужные лекарства

В некоторых странах продажа лекарств осуществляется исключительно по рецепту. Поэтому вам будет спокойнее, когда необходимые препараты и средства будут уже с вами.

Заранее продумайте альтернативные варианты

Продумайте, что вы будете делать, если ваш самолет или автобус опоздает, или если его вообще отменят. Возьмите с собой определенную сумму средств для покрытия подобного форс-мажора.

Фото: С собой стоит взять достаточно средств на случай форс-мажорных обстоятельств (bank.gov.ua)

Если вы бронируете тур самостоятельно, не выбирайте отели, в которые нужно добираться несколько часов. В случае если трансфер не приедет за вами, вам насчитают сотни евро таксисты за подобную поездку. Поэтому выбирайте такое расположение, до которого легко добраться.

В целом, чтобы максимально защитить себя от нежелательных проблем, нужно бронировать путешествие в проверенном и надежном месте и не забыть проверить условия въезда и документы. Стоит ли откладывать из-за этого путешествие? Не думаю. Наши женщины – самые сильные в мире и даже с таким мы с легкостью справимся!

Раньше мы писали о самых живописных бюджетных маршрутах для путешествия по Англии.

Между тем чрезмерный туризм становится проблемой для некоторых европейских локаций – местные жители жалуются на шум туристов ночью или толпы в местах прогулок. Поэтому страны ЕС вводят ограничительные меры, чтобы направления не были "перегружены".

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