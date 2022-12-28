Ребенок родился за границей? Регистрация, документы и возвращение домой

Сохраняет ли рождение в ЕС гражданство Украины ребенка и есть ли ограничения при пересечении границы - в колонке для РБК-Украина.

Война внесла коррективы в планы украинцев, и иногда эти изменения очень кардинальны. Большинство людей, пересекших границу с начала полномасштабной агрессии РФ, это женщины и дети. Спустя почти год после вторжения врага на нашу землю немало украинок родили детей за границей или планируют это сделать.

В колонке для TRAVEL РБК-Украина адвокат юридической компании Riako&Partners Екатерина Анищенко рассказывает, как зарегистрировать ребенка за границей, есть ли ограничения на въезд в Украину с ребенком и сохраняет ли факт рождения в ЕС украинское гражданство.

Какие права есть у украинских беженцев в ЕС

4 марта 2022 вступило в силу решение Совета ЕС – Директива о временной защите. В соответствии с ней наши граждане на территории стран ЕС имеют право на временную защиту в любой стране Евросоюза, если проживали в Украине на постоянной основе и уехали из страны, чтобы избежать войны с 24 февраля 2022 года, имеют право на временную защиту, которая может продолжаться не менее одного года. Этот срок может быть продлен в зависимости от ситуации в Украине.

Директива о временной защите содержит перечень основных прав, в частности:

право на проживание;

доступ к жилью;

социальную помощь;

медицинскую помощь;

опеку над детьми и подростками без сопровождения;

доступ к образованию для детей и подростков;

доступ к рынку труда (согласно политике стран ЕС на рынке труда).

Чтобы воспользоваться такими правами и социальными благами в ЕС, необходимо осуществить государственную регистрацию факта пребывания личности и его ребенка по правилам той страны, в которой вы остановились.

Как зарегистрировать ребенка, родившегося за границей

Государственная регистрация актов гражданского состояния, в том числе рождение человека и определение его происхождения в отношении граждан Украины, проживающих или временно пребывающих за границей, проводят дипломатические представительства или консульские учреждения Украины.

Фото: За рубежом украинцы регистрируют детей в диппредставительствах или консульствах (Getty Images)

Регистрацию проводят по месту рождения или по месту жительства родителей ребенка или одного из них по их письменному заявлению, а в случае болезни, смерти родителей или по другим причинам невозможности зарегистрировать рождение – по заявлению родственников, других лиц, уполномоченного представителя учреждения здравоохранения, в котором родился ребенок или в котором в настоящее время он находится.

Регистрация рождения ребенка проводится консулом с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества.

Заявление о регистрации рождения ребенка родители обязаны подать безотлагательно, но не позднее одного месяца со дня рождения ребенка, а при рождении мертвого ребенка – не позднее трех суток.

Чтобы зарегистрировать факт рождения, в консульское учреждение необходимо предоставить документ из медицинского учреждения о рождении ребенка, паспорта, удостоверяющие личности родителей (родителя). Также необходимо будет подать заявление (письменное или обратиться устно) для внесения сведений об отце.

Регистрация рождения ребенка производится без взимания консульского сбора, а по результатам регистрации этого акта выдается свидетельство о рождении.

Как въехать домой с ребенком, родившимся в ЕС: документы

Для возвращения домой гражданкам с детьми, родившимися в ЕС, необходимо иметь при себе:

документ, удостоверяющий его личность; свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением.

В любом случае граждане должны помнить, что согласно закону "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" предусмотрено, что ни один гражданин Украины ни при каких основаниях не может быть ограничен в праве на въезд на территорию Украины. Ведь ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда в Украину.

Документы, выданные консульским учреждением, признаны действительными в нашей стране только в случае их легализации, если иное не предусмотрено законом или международным договором Украины.

Фото: Ни один гражданин Украины не может быть ограничен во въезде домой в Украину из-за границы (Getty Images)

Если же легализация не была проведена компетентным органом другого государства, дипломатическим представительством или консульством Украины, после возвращения необходимо будет обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Украины для государственной регистрации малыша.

Как сохранить ребенку гражданство Украины при рождении в ЕС

Факт рождения ребенка в ЕС сохраняет его статус гражданина Украины. Данные о гражданстве и национальности в актовой записи о рождении и свидетельстве не заполняются, о чем делается соответствующая запись в графе "Для отметок".

Лицо, родители или один из родителей которого на момент его рождения были гражданами Украины, являются гражданином Украины.

Место рождения в этом случае не влияет на возможность приобретения ребенком гражданства Украины, ведь лицо приобретает гражданство Украины независимо от того, родился он на территории Украины или за его пределами.

Напоследок хотелось бы вспомнить слова Михаила Грушевского, который сказал:

“Передусім, розуміється, Українцями є всі ті, хто зроду Українець, родився і виріс з українською мовою на устах і хоче тепер іти спільно зі своїм народом, з усіма свідомими синами українського народу, які хочуть працювати для його добра, боротися за його свободу і кращу долю. Але не тільки хто природжений Українець, а також і всякий той, хто щиро хоче бути з Українцями, і почуває себе їх однодумцем, товаришем, членом українського народу, бажає працювати для його добра. Якого б не був він роду, віри чи звання — се не важно. Його воля і свідомість рішає діло”.

Напомним, ряд стран ЕС предоставляют украинцам бесплатные медицинские услуги. Какие именно и как ими воспользоваться – подробнее в материале.

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