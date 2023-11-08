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Проездной за 49 евро в Германии продлят в следующем году: какие будут изменения

Среда 08 ноября 2023 12:30
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Проездной за 49 евро в Германии продлят в следующем году: какие будут изменения Фото: Проездной Deutschlandticket за 49 евро (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Проездной на все виды общественного транспорта за 49 евро в Германии не отменят. Универсальный билет будет доступен после мая 2024 года.

При этом стоимость проездного могут повысить, сообщает РБК-Украина со ссылкой на rbb24.de.

После длительных обсуждений и предупреждений о возможной отмене проездного Deutschlandticket, который действует по всей Германии и охватывает некоторые станции соседних стран, было принято решение продлить его в 2024 году. Федеральное правительство и правительства земель договорились о дальнейших шагах по финансированию проекта.

Отмечается, что деньги, не использованные в этом году, можно будет использовать в 2024 году для компенсации финансовых убытков транспортных компаний от дешевых проездных.

Стоимость проездного могут повысить – 49 евро считается "начальной ценой". В то же время билет хотят сделать более цифровым.

Сейчас оформить проездной за 49 евро можно при условии ежемесячной подписки. Этот билет именной и не может передаваться другим лицам. Deutschlandticket действует в течение календарного месяца на любое количество поездок в местном общественном транспорте по всей стране.

Напомним, мы писали, в каких странах ЕС действуют бюджетные абонементы за транспорт. Дешевый проезд доступен во Франции, Португалии, Словении и Венгрии.

Также мы рассказывали, в какие страны можно доехать с немецким проездным за 49 евро. В списке доступных маршрутов – 8 стран.

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