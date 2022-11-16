Билеты до 26 евро. Куда можно бюджетно полететь из городов Польши: направления

Небо в Украине "закрыто" для пассажирских самолетов из-за войны, но потребность летать по делам, для встречи с друзьями или отдыха не исчезла. Потому наши граждане пользуются аэропортами соседних стран.

В какие страны и города можно бюджетно улететь из Польши, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на informator.ua.

Из каких аэропортов можно полететь рейсами лоукост-компаний

В больших городах Польши есть аэропорты, откуда летают европейские лоукостеры Wizz Air, Ryanair, EasyJet, LOT, Germanwings. Например, в Варшаве есть два аэропорта:

аэропорт им. Ф. Шопена – самый большой в Польше, куда можно доехать на автобусе;

Варшава-Модлин находится за городом

Второй по величине аэропорт Польши находится в Кракове. Один из самых больших воздушных хабов в Восточной Европе – аэропорт Катовице.

В аэропорту Вроцлава есть много рейсов, а вылеты отсюда дешевле, чем из Варшавы.

Из Гданьска есть более дешевые билеты в Исландию, страны Балтии, Швецию или Данию.

Фото: Аэропорт в Гданьске (unsplash.com/michal-parzuchowski)

Удобный для украинцев аэропорт Жешува (Ряшев-Ясенко), ведь от границы с Украиной – 100 км. Это небольшой аэропорт, откуда летает менее десятка авиакомпаний. К примеру, перелет в Осло может стоить всего 8 евро.

По каким направлениям летают бюджетные авиакомпании из Польши

Рейсы лоукостеров по направлениям по всей Европе можно найти почти в каждом аэропорту Польши. Например, с авиакомпанией Wizz Air из Варшавы можно отправиться в 18 стран Европы, включая разные города Италии, также – в Грузию (Кутаиси) и Израиль (Тель-Авив).

Авиакомпания Ryanair совершает регулярные вылеты аэропорта Модлин в Варшаве в 6 городов Великобритании, три аэропорта в Греции, в города Италии, Испании и Франции. В целом – в 12 странах Европы.

Единственный польский аэропорт, куда выполняет рейсы популярный в Европе лоукостер из Великобритании EasyJet – аэропорт имени Иоанна Павла II в Кракове. Полететь можно в 3 города Великобритании (Ливерпуль, Лондон, Бристоль), в Италию, Ирландию, Германию, Францию, Швейцарию и Шотландию.

Из Кракова также есть рейсы Ryanair и Germanwings из группы Lufthansa. Wizz Air из Кракова не летает.

Из Вроцлава регулярные полеты в Европу совершают Wizz Air и Ryanair. Также бюджетные варианты перелетов доступны из Катовице, Гданьска, Познани и Люблина.

Фото: Регистрация в аэропорту Жешува (facebook.com/PLRZE)

Какие цены можно найти на авиабилеты из Польши

Лоукосты из Польши – одна из удобных и дешевых возможностей бюджетно путешествовать по Европе. Стоимость авиабилетов в обе стороны стартует от 10 евро. Приводим несколько примеров рейсов и цены на билеты в обе стороны:

Варшава – Вена от 13 евро;

Варшава – Будапешт от 21 евро;

Варшава – Болонья от 26 евро;

Краков – Будапешт от 13 евро;

Краков – Милан от 17 евро;

Краков – Берлин от 26 евро;

Краков – Прага от 13 евро;

Краков – Вена от 22 евро;

Краков – Осло от 13 евро.

Гданьск – Осло от 10 евро;

Гданьск – Копенгаген от 13 евро;

Гданьск – Вена от 26 евро.

Как купить дешевые авиабилеты: советы

Дешевые билеты купить можно только на официальном сайте лоукоста, потому что на других сайтах будут наценки. Это правило не работает по отношению к небюджетным авиакомпаниям - на сайтах-агрегаторах билеты часто продаются дешевле.

Также следует отключить куки (cookies) в настройках своего браузера. Если этого не сделать, цена будет расти просто из-за того, что эти билеты просматривают.

Покупать дешевые билеты лучше за полугода и в начале продаж. Обычно, когда лоукост запускает новый рейс, первые цены – минимальны.

Поскольку год у авиакомпаний делится на две части: апрель-октябрь, ноябрь-март, по этим сезонам можно вычислить старт продаж. Лучшее время для покупки билетов на лето – поздняя осень-зима. В конце весны можно начинать проверять, не появились ли в продаже билеты на дешевое путешествие на Новый год.

Большинство компаний также всегда публикуют новости о скидках и акциях на авиабилеты на своих страницах в Facebook, Twitter и Instagram.

Напомним, мы писали, что Польша меняет стратегию по отношению к украинским беженцам и готовится помогать украинцам дома.