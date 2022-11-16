Квитки до 26 євро. Куди можна бюджетно полетіти із міст Польщі: напрямки

Небо в Україні "закрите" для пасажирських літаків через війну, але потреба літати у справах, для зустрічі з друзями чи відпочинку не зникла. Тому наші громадяни користуються аеропортами сусідніх країн.

В які країни та міста можна бюджетно полетіти із Польщі, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на informator.ua.

З яких аеропортів можна полетіти рейсами лоукост-компаній

Великі міста Польщі мають аеропорти, звідки літають європейські лоукостери Wizz Air, Ryanair, easyJet, LOT, Germanwings. Наприклад, у Варшаві є два аеропорти:

аеропорт ім. Ф. Шопена – найбільший у Польщі, куди можна доїхати автобусом;

Варшава-Модлін знаходиться за містом

Другий за величиною аеропорт Польщі знаходиться у Кракові. Один з найбільших повітряних хабів в Східній Європі – аеропорт Катовіце.

В аеропорту Вроцлава є багато рейсів, а вильоти звідси дешевші, ніж із Варшави.

Із Гданська є дешевші квитки в Ісландію, країни Балтії, Швецію чи Данію.

Фото: Аеропорт у Гданську (unsplash.com/michal-parzuchowski)

Зручний для українців аеропорт Жешува (Ряшів-Ясенка), адже від кордону з Україною – 100 км. Це невеликий аеропорт, звідки літає менше десятка авіакомпаній. Наприклад, переліт в Осло може коштувати всього 8 євро.

За якими напрямками літають бюджетні авіакомпанії з Польщі

Рейси лоукостерів за напрямками по всій Європі можна знайти майже в кожному аеропорту Польщі. Наприклад, із авіакомпанією Wizz Air з Варшави можна вирушити до 18 країн Європи, включаючи різні міста Італії, також - у Грузію (Кутаїсі) та Ізраїль (Тель-Авів).

Авіакомпанія Ryanair здійснює регулярні вильоти аеропорту Модлін у Варшаві у 6 міст Великої Британії, три аеропорти в Греції, у міста Італії Іспанії та Франції. Загалом – у 12 країни Європи.

Єдиний польський аеропорт, куди виконує рейси популярний в Європі лоукостер з Великобританії EasyJet - аеропорт імені Яна Павла II у Кракові. Полетіти можна у 3 міста Великобританії (Ліверпуль, Лондон, Брістоль), в Італію, Ірландію, Німеччину, Францію, Швейцарію та Шотландію.

Із Кракова також є рейси Ryanair та Germanwings із групи Lufthansa. Wizz Air з Кракова не літає.

Із Вроцлава регулярні польоти до Європи здійснюють Wizz Air та Ryanair. Також бюджетні варіанти перельотів доступні з Катовіце, Гданська, Познані та Любліна.

Фото: Реєстрація в аеропорту Жешува (facebook.com/PLRZE)

Які ціни можна знайти на авіаквитки з Польщі

Лоукости з Польщі – одна із зручних та дешевих можливостей бюджетно подорожувати Європою. Вартість авіаквитків в обидві сторони стартує від 10 євро. Наводимо кілька прикладів рейсів та ціни на квитки в обидві сторони:

Варшава - Відень від 13 євро;

Варшава - Будапешт від 21 євро;

Варшава - Болонья від 26 євро;

Краків - Будапешт від 13 євро;

Краків - Мілан від 17 євро;

Краків - Берлін від 26 євро;

Краків- Прага від 13 євро;

Краків - Відень від 22 євро;

Краків - Осло від 13 євро.

Гданськ - Осло від 10 євро;

Гданськ - Копенгаген від 13 євро;

Гданськ - Відень від 26 євро.

Як купити дешеві авіаквитки: поради

Дешеві квитки купити можна тільки на офіційному сайті лоукосту, бо на інших сайтах будуть націнки. Це правило не працює стосовно небюджетних авіакомпаній - на сайтах-агрегаторах квитки часто продаються дешевше.

Також варто вимкнути кукі (cookies) у налаштуваннях свого браузера. Якщо цього не зробити, ціна зростатиме просто через те, що ці ці квитки переглядають.

Купувати дешеві квитки краще за півроку та на початку продажів. Зазвичай, коли лоукост запускає новий рейс, перші ціни - мінімальні.

Оскільки рік у авіакомпаній поділяється на дві частини: квітень-жовтень, листопад-березень, за цими сезонами можна вирахувати старт продаж. Найкращий час для покупки квитків на літо – пізня осінь-зима. Наприкінці весни можна починати перевіряти, чи не з'явилися у продажу квитки для дешевої подорожі на Новий рік.

Більшість компаній також завжди публікують новини про знижки та акції на авіаквитки на своїх сторінках у Facebook, Twitter та Instagram.

Нагадаємо, ми писали, що Польща змінює стратегію щодо українських біженців і готується допомагати українцям удома.