У яких готелях Туреччини можна відпочити без росіян: список

Такі готелі – не дорожче інших. Це просто позиція мережі, кажуть турагенти

Запит "відпочинок без росіян" – найпопулярніший серед туристів з України. Особливо якщо це стосується відпустки в Туреччині.

Про це йдеться в матеріалі "Готелі без росіян. Куди поїхати у відпустку, де немає туристів з РФ".

Керівник одного з турагентств Юлія Нікіфорова каже, що питання "куди поїхати на оздоровлення, щоб не терпіти там небажаних сусідів" – один тих, які ставлять найчастіше, а на сайтах багатьох туристичних компаній можна задати пошук готелів з таким фільтром – "без росіян".

Де відпочити без росіян у Туреччині

Юлія Нікіфорова перерахувала 17 готелів рівня 4* та 5 * готелів в Туреччині, які відповідають такому запиту:

Miramare Queen Hotel 5*

Miramare beach Hotel 5*

Trendy Lara 5*

Trendy Palm Beach 5*

Trendy Side Beach 4*

TT Belek Imperial 5*

TT Hotels Hydros Club HV1

TT Hotels Pegasos Club 5*

TT Hotels Pegasos Resort 5*

TT Hotels Pegasos Royal 5*

TT Hotels Pegasos World 5*

TUI Blue Barut Andiz 4*

TUI Magic Life Hotels 5*

TUI Blue Palm Garden 5*

TUI Blue Pasha Bay 5*

TUI Blue Sherwood Belek (16+) 5*

Robinson Hotels 5*

Фото: Один з готелів в Сіде, Туреччина (booking.com)

Також готелів TUI BLUE, TUI MAGIC LIFE і TT HOTELS офіційно повідомили про припинення прийому бронювань від росіян.

У турагентстві "MALIK TOUR" уточнюють, що в деяких турецьких готелях росіян не було і раніше:

D Maris Bay;

Hillside Beach Club;

Angels Marmaris;

Kempinski Hotel Barbaros;

Susona Bodrum;

Kassandra Boutique;

Турецькі готелі "без росіян" – не дорожче за інші, зазначає РБК-Україна директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко. Це просто позиція мережі.

"Але думаю, це виходить не стільки з запитів наших туристів, а з потреб європейських туристів – їх основної клієнтської бази. Там багато людей, які не бажають відпочивати з росіянами, й це грає на користь", – говорить він.

Нагадавши, відпочинок без росіян став найпопулярнішим запитом у туристів, відзначають експерти.