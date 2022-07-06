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У яких готелях Туреччини можна відпочити без росіян: список

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Середа 06 липня 2022 12:03
У яких готелях Туреччини можна відпочити без росіян: список Фото: Готель в Белеку без росіян (booking.com)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

Такі готелі – не дорожче інших. Це просто позиція мережі, кажуть турагенти

Запит "відпочинок без росіян" – найпопулярніший серед туристів з України. Особливо якщо це стосується відпустки в Туреччині.

Про це йдеться в матеріалі "Готелі без росіян. Куди поїхати у відпустку, де немає туристів з РФ".

Керівник одного з турагентств Юлія Нікіфорова каже, що питання "куди поїхати на оздоровлення, щоб не терпіти там небажаних сусідів" – один тих, які ставлять найчастіше, а на сайтах багатьох туристичних компаній можна задати пошук готелів з таким фільтром – "без росіян".

Де відпочити без росіян у Туреччині

Юлія Нікіфорова перерахувала 17 готелів рівня 4* та 5 * готелів в Туреччині, які відповідають такому запиту:

  • Miramare Queen Hotel 5*
  • Miramare beach Hotel 5*
  • Trendy Lara 5*
  • Trendy Palm Beach 5*
  • Trendy Side Beach 4*
  • TT Belek Imperial 5*
  • TT Hotels Hydros Club HV1
  • TT Hotels Pegasos Club 5*
  • TT Hotels Pegasos Resort 5*
  • TT Hotels Pegasos Royal 5*
  • TT Hotels Pegasos World 5*
  • TUI Blue Barut Andiz 4*
  • TUI Magic Life Hotels 5*
  • TUI Blue Palm Garden 5*
  • TUI Blue Pasha Bay 5*
  • TUI Blue Sherwood Belek (16+) 5*
  • Robinson Hotels 5*

У яких готелях Туреччини можна відпочити без росіян: список

Фото: Один з готелів в Сіде, Туреччина (booking.com)

Також готелів TUI BLUE, TUI MAGIC LIFE і TT HOTELS офіційно повідомили про припинення прийому бронювань від росіян.

У турагентстві "MALIK TOUR" уточнюють, що в деяких турецьких готелях росіян не було і раніше:

  • D Maris Bay;
  • Hillside Beach Club;
  • Angels Marmaris;
  • Kempinski Hotel Barbaros;
  • Susona Bodrum;
  • Kassandra Boutique;

Турецькі готелі "без росіян" – не дорожче за інші, зазначає РБК-Україна директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко. Це просто позиція мережі.

"Але думаю, це виходить не стільки з запитів наших туристів, а з потреб європейських туристів – їх основної клієнтської бази. Там багато людей, які не бажають відпочивати з росіянами, й це грає на користь", – говорить він.

Нагадавши, відпочинок без росіян став найпопулярнішим запитом у туристів, відзначають експерти.

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