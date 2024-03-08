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Куда будет летать новая немецкая авиакомпания: маршруты из Мюнхена

Пятница 08 марта 2024 12:43
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Куда будет летать новая немецкая авиакомпания: маршруты из Мюнхена Фото: Самолет авиакомпании Lufthansa City (lufthansa.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила первые маршруты своей новой дочерней компании Lufthansa City.

Рейсы будут выполняться из аэропорта Мюнхен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

С апреля 2024 года Lufthansa City будет летать из Мюнхена в немецкие города Берлин, Гамбург, Бремен, Дюссельдорф, Кельн, Ганновер. Также – в Бирмингем и Манчестер (Англия) и Бордо во Франции.

К концу года авиакомпания расширит свою сеть маршрутов за счет других городов Европы, сообщают в Lufthansa.

Совершать рейсы новая авиакомпания будет на двух среднемагистральных самолетах Airbus A319, которые могут перевозить до 138 пассажиров. Они уже окрашены в ливрею авиакомпании.

Впоследствии во флоте нового авиаперевозчика будут эксплуатировать региональные самолеты Airbus A320-300, вмещающие 145 пассажиров.

Lufthansa City – это авиаперевозчик с отдельным флотом и персоналом, но он будет перевозить пассажиров материнской авиакомпании с соответствующим уровнем сервиса. Билеты будут продавать через каналы Lufthansa Group.

У немецкой авиакомпании уже есть одна дочерняя компания, работающая по такой же модели – Lufthansa CityLine.

С помощью новой дочерней авиакомпании Lufthansa может сэкономить на расходах на персонал за счет заключения договоров с пилотами и бортпроводниками на новых условиях.

Сейчас группа Lufthansa часто сталкивается с забастовками, периодически парализующими работу перевозчика в разных аэропортах. Профсоюзы требуют увеличения зарплаты и улучшения условий работы работников.

Напомним, мы писали, что авиакомпания Lufthansa возобновляет рейсы из Молдовы. Компания возвращается на маршрут из Франкфурта.

Также мы писали, что известная авиакомпания сделает интернет в самолетах бесплатным. Такая услуга предоставляется и в самолетах Lufthansa.

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