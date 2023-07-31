В стране ЕС резко выросли цены. Сколько стоят продукты на рынках и в магазинах летом

Греция – одна из стран Европы, которая предоставила убежище от войны тысячам украинцев. Хотя страна и не находится в лидерах по количеству наших граждан (больше всего украинцев переехало в Германию, Польшу и другие страны), немало наших сограждан вынужденно обустраиваются в Греции "с нуля". Тех, кто живет в Греции вынужденно или приехал туда в отпуск, интересуют цены на продукты.

TRAVEL РБК-Украина собрал основную информацию о том, сколько стоят основные продукты в Греции этим летом.

Цены на продукты в Греции продолжают расти

Еда и вкусные продукты питания всегда были частью греческой культуры. Оливковое масло, сыры, рыба и свежие овощи – основа питания жителей этой самобытной страны. Греческие традиции питания считаются одними из самых здоровых в мире, а жизнь в Греции – прекрасный способ поддерживать здоровье и даже повысить шансы на то чтобы стать долгожителем.

Практически в каждом районе страны есть свой рынок, и цены там обычно ниже, чем в супермаркетах. Да и в целом локальное оливковое масло, хлеб, сыры и другие продукты раньше обычно стоили не очень дорого. Однако теперь посещение рынков стало для многих стрессом из-за роста цен. Цены растут и в магазинах. Даже несмотря на то, что уровень инфляции в стране снижается, пишут местные СМИ.

Годовая инфляция в Греции замедлилась в апреле 2023 года до 3% по сравнению с 10,2% годом ранее. Но в это время цены на продукты остались достаточно высокими, сообщает Cgtn.com.

Фото: Сыр, оливковое масло, свежие овощи и рыба – полезная основа греческой еды (unsplash.com)



"Несколько лет назад фермер в Греции мог продать килограмм молока за 61 цент, теперь это 47 центов. Так почему потребители не платят на 23% меньше? На самом деле мы платим за молоко больше, чем до начала войны в Украине", – описывает текущую ситуацию глава греческой ассоциации потребителей Апостолос Рафтопулос.

Ожидается, что экономика Греции будет расти быстрее, чем в среднем по еврозоне и ЕС, но на местах все сложнее. Многие жители Греции жалуются, что раньше за 50 евро можно было купить продуктов на всю неделю. Сейчас этой суммы едва хватает на один-два пакета еды, при этом качество продуктов упало, и много жителей страны уже не могут позволить себе хорошие продукты.

52-летний житель города Пирей в Грециий Василис Сиабрагас раньше покупал продукты на всю неделю. Менее чем на 50 евро он мог накормить вс семью. Теперь за эти же деньги покупает продукты, которых хватает всего на день.

"Я пишу список нужных мне продуктов на листике бумаги. Никогда раньше этого не делал. Надеюсь, что цены упадут, и я смогу купить больше", – жалуется собеседник.

Фото: На 50 евро в Греции можно купить уже гораздо меньше продуктов, чем раньше (Getty Images)

Средние цены на основные продукты в Греции летом 2023 года

РБК-Украина проанализировало цены на самые востребованные продукты в Греции на примере нескольких сетей супермаркетов.

Рассказываем, какие основные цены на продукты в стране сейчас.

Цены на продукты в супермаркетах Греции

оливковое масло – от 6 до 10 евро в зависимости от качества и производителя;

сыр фета (сыр) – 4 евро за 200 грамм/8 евро за 1 кг;

яйца (12 шт) – от 2 евро;

молоко, 1 л – от 1 евро;

йогурт, 1 л – 2-4 евро;

рис – от 2 евро;

вода,1,5 л – от 0,40 евро;

мед – 5-7 евро за 500 грамм;

рыба – 6-9 евро за 1 кг в зависимости от вида.

Мясо (цена за 1 килограмм):

говядина – 8 евро;

свинина – 6 евро;

куриное филе – 5 евро.

Фото: Цены на продукты в разных регионах Греции могут отличаться (Getty Images)

Овощи и фрукты (цена за 1 килограмм):

огурцы – 1 евро;

помидоры – 1 евро;

листовой салат – 1 евро;

картофель – 0,70 евро;

клубника – 3,5 евро;

черешня – 5 евро;

яблоки – 1 евро;

персики – 4 евро;

арбуз – 1 евро;

дыня – 1 евро;

апельсины – 0,50 евро;

Обратите внимание. Цены могут варьироваться в различных регионах Греции, но тенденция к подорожанию сохраняется по всей стране. Тем временем местные жители надеются, что ситуация скоро улучшится, и они смогут купить больше продуктов на те деньги, которые они зарабатывают.

Ранее мы сообщали, как украинским беженцам помогают в Греции.

Также в Финляндии закроют восемь центров приема беженцев, поскольку в этом году в страну прибыло меньше украинцев, чем в прошлом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.