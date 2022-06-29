Червоний Хрест платитиме українцям, які прихистили переселенців: скільки саме

Українці, які під час війни безкоштовно прихистили будинки внутрішньо переміщених осіб, зможуть отримати за це компенсацію від Червоного Хреста. Щоб отримати виплату, необхідно подати онлайн-заявку і звернутися до місцевих органів влади.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today.

Кошти на ці цілі виділяє спільнота Червоного Хреста України у співпраці з Міністерством розвитку громад і територій України, Міжнародною Федерацією Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Хто може отримати компенсацію за житло переселенцям

Фінансову підтримку отримують українці, які безоплатно надали житло біженцям зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Виплати проводитимуть через Приватбанк.

Сума допомоги для тих, у кого вдома безкоштовно проживають переселенці, становить 14.77 гривень за людину на добу, 450 гривень за одну людину на місяць. Отримати гроші можна банківським переказом через систему PrivatMoney.

Фото: Українці, які прихистили внутрішніх переселенців, можуть розраховувати на щомісячні виплати від Червоного Хреста (Getty Images)

Як отримати виплати від Червоного Хреста

Для цього потрібно виконати кілька нескладних кроків.

Потрібно зареєструвати своє житло на сайті й подати заявку до органів місцевого самоврядування. Це потрібно зробити не пізніше наступного дня після реєстрації. При реєстрації треба вказати імена і надайте копії паспортів всіх переселенців, яких ви прихистили у себе вдома; Зверніться до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем, де знаходиться житло, щоб отримати виплату; У разі якщо ви перестали приймати переселенців, про таку зміну теж потрібно надати інформацію в ті ж місцеві органи влади.

Детальніше про програму можна прочитати на сайті.

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