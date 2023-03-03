До 50 тысяч евро. За какое поведение в Германии штрафуют на рекордные суммы

Начало марта – время цветения первоцветов в дикой природе. Украинцев в Германии предупреждают, что за сбор некоторых растений можно получить немалые штрафы.

Что нужно знать о правилах поведения в лесу в Германии, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Telegram-канал "Германия/Украина/Беженцы".

За сбор каких цветов наказывают в Германии

Согласно Федеральному закону об охране природы, к "особо охраняемым видам относятся подснежники. Их запрещено срезать, собирать или выкапывать, как полностью, так и частично. Штраф в зависимости от федеральной земли может достигать до 50 тысяч евро.

Под защитой находятся и другие весенние цветы, которые растут в дикой природе: ландыш, анемоны, крокусы, дикие орхидеи, тюльпаны, нарциссы, папоротники, гвоздики.

Ломать ветки цветущей ивы также нельзя – это запрещено почти во всех федеральных штатах. Кусты цветут пушустыми соцветиями с желтыми цветами, которые считаются важным источником питания для пчел и других насекомых.

Однако при сборе растений в Германии действует правило "Handstraußregelung" – разрешено собирать для себя маленькие букеты, которые можно обхватить большим и указательным пальцами. Федеральное министерство утверждает, что "любой человек может брать и присваивать небольшие количества диких цветов, трав, папоротников или веток из природы для личного пользования".

Фото: Лес в Тюрингии (unsplash.com/simon-wiedensohler)

Что нужно знать о правилах поведения в лесу

Отправляясь на прогулку в лес в Германии, можно получить штраф, если не знать правил поведения, которые действуют в определенной федеральной земле.

Например, в некоторых федеральных землях Германии выгуливать собак в лесу можно только на поводке, сообщает DW. Например, в Тюрингии, Шлезвиг-Гольштейне и Мекленбурге-Передней Померании.

В Бранденбурге и Гамбурге поводок должен быть коротким. Без поводка выгуливать собак разрешено в Баден-Вюртемберге, Баварии, Гессене, Рейнланд-Пфальце, Сааре и Саксонии. При этом владельцы собак обязаны заботиться о том, чтобы животные не убегали далеко и находились в зоне контроля.

Стандартный штраф за неправильный выгул – 20-50 евро, для владельцев собак особенно опасных пород – от 50 до 150 евро. А максимально за нарушение могут оштрафовать на 50 тысяч евро.

Также украинцам стоит учесть, что кататься на велосипеде в лесу можно только по дорожкам, которые подходят для этих целей или специально обозначены. Для маунтинбайкинга или велокросса существуют специальные маршруты и парки. В Гессене штраф за катание по нелегальным трассам для горного спуска может достигать 1000 евро.

Фото: Катание на велосипеде в лесу – только на специальных дорожках (unsplash.com/rille-camera-strap)

При этом пикники в лесу устраивать можно, если соблюдать правила. За выброшенный мусор – штраф 80-500 евро.

Круглый год нельзя разводить огонь в лесу, на берегах рек и озер. В большинстве федеральных земель Германии действует полный запрет на курение в лесах с 1 марта по 31 октября.

В Берлине, Бранденбурге, Мекленбурге-Передней Померании, Рейнланд-Пфальце, Саксонии и Тюрингии такой запрет действует круглый год. Обычно курильщиков в лесу штрафуют на 80-100 евро. При отягчающих обстоятельствах в Тюрингии этот штраф может достигать 2,5 тысяч евро, в Северном Рейне-Вестфалии – 25 тысяч евро, в Берлине – 50 тысяч евро.

Запрещено оставлять в лесу транспортные средства – для этого есть парковки.

Напомним, мы писали, что украинцам в Германии приходят штрафы за скачивание фильмов.