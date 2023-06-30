Крах туризма. Отели и пляжи в Крыму пустуют на пике сезона

В Крыму резкий спад туризма – отели пустуют, как и многие пляжи. Бронирований в этом году в 10 раз меньше, чем в предыдущие годы.

Нехватка туристов связана со страхом россиян ехать на отдых на фоне подготовки к украинскому контрнаступлению, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Курортный сезон в аннексированном Крыму отмечен пустующими отелями. В одном из отелей поселка Оленевка с живописным пляжем забронированы только 10% номеров, хотя в предыдущие годы с июня по сентябрь была полная загрузка. На пляжах в селе тоже мало людей.

У других владельцев гостиниц бронирования – 40-50%, хотя они предлагают большие скидки.

Местные жители объясняют, что одной из причин падения туризма является трудности дороги – полеты в Крым приостановлены с 2022 года, а 22 июня 2023 года еще был обстрелян мост в Чонгарском районе, по которому можно было доехать в полуостров.

Другой причиной называется милитаризация побережья – там вырыто десятки километров траншей, установлены огневые точки и противотанковые заграждения. Поэтому многие пляжи недоступны.

Оккупационные власти заявили, что в этом году туристический сезон в Крыму пройдет в урезанном формате. Причина – трудности с транспортом и то, что туристы боятся ехать.

В этом году российский туристы действительно переориентировались с отдыха в Крыму на курорт Сочи. При этом российские эксперты говорят о крахе крымского туризма – доля бронирований на российском туристическом рынке в Крыму упала с 19% до 1% в 2023 году.

Напомним, мы писали, куда едут россияне вместо отдыха в Европе.

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