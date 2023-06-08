В Крым больше не тянет. Спрос россиян на аренду жилья на полуострове упал до 1%

Спрос на отдых в Крыму среди российских туристов резко упал. Доля полуострова в бронированиях жилья и отелей в России на лето 2023 года – всего 1%.

При этом еще в 2021 году крымские курорты приходилось 19% бронирований, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сервисы бронирования жилья отмечают, что резкое падение спроса произошло еще в 2022 году, а єтим летом ситуация ухудшилась еще больше. Например, в 2021 году на полуостров пришлось 19% бронирований туристического жилья, в 2022-м – уже только 3%.

В єтом сезоне россияне выбирают для отдыха другой регион – доля Сочи выросла до максимума за 5 лет (15%).

Другой сервис бронирования жилья, включая квартиры и дома посуточно, подтверждает низкий спрос на размещение в Крыму. По предварительным бронированиям на сайте доля полуострова летом 2023 года составляет 3%.

"По сравнению с прошлыми сезонами этим летом в Крыму будет намного меньше бронирований. Наибольший спрос в регионе приходится на Ялту и Севастополь", – отмечают в сервисе.

Из-за резкого спада спроса в Крыму снизились цены на проживание даже в самых популярных локациях. Хотя в России цены на курортах выросли среднем на 15%, в Крыму они снизились на 7-8% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, мы писали, куда едут россияне вместо отдыха в Европе.

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